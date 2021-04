Kamerunac Francis Ngannou nedavno je postao novi UFC-ov prvak teške kategorije. Predator je uzeo titulu nakon što je na početku druge runde nokautirao američkog Hrvata Stipu Miočića.

RAZBIO MIOČIĆA I ONDA SVJETSKI SMJESTIO UFC-U: Opaki Ngannou odbio novi meč i prijedlog svojih šefova

Posljednjih dana dosta se priča o otme tko će biti njegovo idući suparnika. Spominju se Derrick Lewis i Jon Jones, ali za sada još nema nikakve potvrde.

U međuvremenu, Ngannou uživa u statusu prvaka. Ubrzo nakon pobjede nad Miočićem gostovao je u podcastu Mikea Tysona. Nakon toga dao je intervju za TMZ-u i poručio da mu je čast što ga uspoređuju s nekim poput Tysona. Također, rekao je da bi se jednog dana volio okušati u boksu, ali ne protiv ovog velikana.

“Ne želim se boriti protiv Mikea Tysona, ali volio bih se boriti s teškašem poput Tysona Furyja. definitivno ću boksati u budućnosti. Moj je san uvijek bio baviti se tom plemenitom vještinom, a iako sam otišao u MMA i dalje bih se volio okušati u boksu”, kazao je.

U međuvremenu, oglasio se Eddie Hearn, menadžer drugog boksačkog prvaka Anthonyja Joshue.

UFC heavyweight champion Francis Ngannou asked about a fight with Tyson Fury or Anthony Joshua: "This is in the future. I'm going to box. My main dream has always been the noble art. I deviated into MMA, which I love, but I still have to fulfil something in boxing." [@ESPNMMA] pic.twitter.com/WF3ruW1V67

