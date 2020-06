Predsjednik UFC-a Dana White najavio je u utorak da će se treća borba Stipe Miočića i Daniela Cormiera dogoditi 15. Kolovoza, prenosi američki ESPN. Cormier je najavio da je ovo njegova zadnja borba prije nego ode u mirovinu.

„Ne znamo još lokaciju, ali borba ove dvojice sjajnih teškaša dogodit će se ovog ljeta“, rekao je White.

This one is for all the marbles. 1-1, both knockouts but great fights, I can’t wait to fight this dude again!! Now it’s time to work as hard as I ever trained. #weareaka #zinkinsportsmanagement #2xheavyweightchamp 2xlightheavyweightchamp pic.twitter.com/BvyhectS4X

— Daniel Cormier (@dc_mma) June 9, 2020