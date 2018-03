ŠAKA SA SREDNJAKA ZA NET.HR NAJAVILA VEČERAŠNJI SPEKTAKL U CARDIFFU: ‘Ne bi ja baš podcijenjivao Parkera, a evo i zašto…’

Legendarni Željko Mavrović za Net.hr najavio je večerašnji spektakl u Cardiffu

Aktualni teškaški boksački prvak prema WBA, IBF I IBO verzijama Britanac Anthony Joshua, u subotu ulazi u ring na Principality stadionu u Cardiffu protiv Novozelanđanina Josepha Parkera, prvaka prema WBO verziji.

Ulog je velik. WBA, IBF i WBO pojasi. Iako se boksačka javnost, nakon pobjede Joshue nad Takamom, nadala kako bi trenutno najpoznatiji boksački promotor Eddie Hearn mogao ipak dogovoriti spektakularni obračun za apsolutno teškaško prijestolje između Joshue i “brončanog bombardera” Deontayja Wildera, prvaka prema WBC verziji, to se ipak nije dogodilo.





‘Ne bi ja baš podcijenjivao Parkera’

Očekivano, jer ipak se prije treba postići određena marketinška cijena, moraju se napumpati cifre, pa onda kad meč u financijskom smislu dostigne željenu vrijednost, onda će se borba i dogoditi…

“Ajmo ipak pričekati prvo da Joshua i Parker prvo odrade svoju borbu. Ne bi ja baš podcijenjivao Parkera”, kazao je u uvodu razgovora za Net.hr legendarna hrvatska “šaka sa Srednjaka”, Željko Mavrović koji je nastavio secirati Parkera…

“Radi se o ozbiljnom boksaču koji drži WBO titulu, blizu je 2 metra visine i nekakvih 110, 112, pa čak i 115 kg. On i Joshua imaju vrlo ujednačene fizičke predispozicije i građe. Parker je također izuzetno opasan udarač. Bez obzira na njegove male šanse u ovoj borbi, te male šanse mogu biti sasvim dovoljne da s nekim ozbiljnijim udarcem, nekim lucky punchom, iznenadi Joshuu koji se, prije svega, mora skoncetrirati na ovaj meč, odboksati dobro, atraktivno, ostaviti utisak i dojam, pa tek onda ozbiljnije razmišljati o Wilderu”.

Takama otkrio slabosti Joshue

Dojma smo kako se Joshua ipak malo opustio nakon rušenja velikog Vladimira Klička. Vidjelo se to u Joshuinoj prvoj obrani pojasa prvaka protiv vetarana Takama. Britanac se bio uspuhao već nakon prve runde. Također, samo dvije runde dijelile su Takamu od toga da postane prvi boksač kojeg osam godina mlađi Joshua nije nokautirao.

U tome ga je odlučio spriječiti domaći sudac Phil Edwards koji je prekinuo borbu nakon jedne serije britanskog boksača…

‘Navijam za dobar meč, navijam za atraktivne izmjene udaraca’

“Joshua je zadnjih mjeseci više radio na snazi, na jakosti svojih mišića, kako bi bio što razorniji, eksplozivniji, ali to je dvosjekli mač. On je sigurno time dobio na eksplozivnosti i njegov udarac je još moćniji i eksplozivniji. Tako veliko tijelo i grupa mišića traže ogromnu količinu kisika. Nije to lako nadoknaditi, nije to lako popuniti. Joshua je brže trošio svoju energiju, lakše se i brže umarao, imao je manje snage za izbacivanje serija udaraca. Dodat ću na to da je Takam jedan sjajan defenzivni boksač koji je dobro neutralizirao tu dugu desnu Joshue, koja je njegovo najjače oružje i Takam je odlično odboksao taj meč”.

Vaš favorit u borbi Joshue i Takama?

“Kao boksač i kao čovjek koji voli boks navijam za dobar meč, navijam za atraktivne izmjene udaraca. Naravno da Joshua ima više šansi, svjestan sam toga kao i većina onih koji poznaju boks, koji prate ovaj plemeniti sport. Parkera ne ostavljam bez šanse. To su dva udarača koja tko prije dođe do one prilike za nokaut, pobjedu, vjerojatno će ju iskoristiti”, zaključio je Željko Mavrović.