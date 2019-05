SAD JE LAKŠE DOGOVORITI MEČ S JOSHUOM: ‘Tako je kad si s velikim igračima. Danas gledamo možda i najjaču tešku kategoriju ikad’

Razgovarali smo s najboljim hrvatskim boksačem, neporaženim u profi vodama Filipom Hrgovićem (26., 7-0-0)

Nije ga dugo bilo u medijima. Nekako se distancirao nakon posljednje profi pobjede protiv Kevina Johnsona u borbi u kojoj je branio naslov interkontinentalnog prvaka po verziji WBC, svladavši ga na bodove jednoglasnom odlukom sudaca u Domu Dražena Petrovića.

‘NISAM IMAO MIR’: Filip Hrgović EKSKLUZIVNO otkrio veliku istinu o svom neuspjehu na SP-u

[VIDEO] HRGOVIĆ ZA NET.HR O NOVOJ PROFI POBJEDI I SVOJOJ IZNENADNOJ ODLUCI: ‘Ispao je nesporazum. Nisam htio da se to dogodi…’

A to je bilo u prvoj polovici prosinca prošle godine. Jednostavno, nije htio izlaziti u medije, malo je i “prikočio” s treninzima. Kaže da nije bilo potrebe za “ubijanjem” i kako je takav trenažni režim u takvim situacijama normalan i poželjan.

‘Imao sam malu stanku od medija’

Sad je odlučio u velikom razgovoru za Net.hr otkriti sve novosti, što mu se proteklih mjeseci događalo na profesionalnom planu, kao i ostale aktualnosti. Imali smo mnoštvo pitanja na papiru za njega, a on je poput pravog boksača s pedigreom i talentom bio -spreman!

“Nema straha, samo pucajte. Tu sam za sva pitanja”, kazao nam je u svom stilu u uvodu razgovora Filip Hrgović i nastavio:

“Da, imao sam neku malu stanku od izlaženja u medije nakon svog posljednjeg meča. Znači više od tri pol mjeseca. Nije se ništa događalo, nisam imao mečeva i nije me bilo po medijima. Trenirao sam održavao sam se, nisam se ono sad ubijao jer sam čekao da saznam kad ću boksati. Nije bilo smisla da se previše iscpim, ali sam trenirao dosta dobro. Evo, sad bi kroz koji dan trebao saznati točan datum meča.

The decision for Filip Hrgovic v Sean Turner is in…#SmithHolzken 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/uKXnVYZrcp — World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) February 24, 2018

Bit će 99% krajem petog mjeseca, dobio sam nekoliko opcija, trebali bi se odlučiti kroz neko vrijeme. Ne bih htio otkrivati imena jer se na kraju uvijek nešto zakomplicira. Na kraju mislimo da se borim s ovim, a onda se to promijeni, dođe netko sasvim šesti. Zato ne bih zbog toga htio govoriti, ali ima tu par imena koja su onako, zanimljiva, dosta dobra. Nadam se da ćemo s nekim od njih uspjeti dogovoriti meč”, kazao nam je Filip Hrgović s kojim nas je razgovor odveo prema velikoj promjeni koju je napravio u svojoj karijeri.

Karijeru mu po novom vodi i ‘Matchroom Boxing’

Naime, osim njegovog Team Sauerlanda, karijeru mu po novom vodi i “Matchroom Boxing”, promotorska kuća koju vodi jedan od najuglednijih promotora današnjice, Britanac Eddie Hearn, čovjek koji vrlo uspješno brine o nastupima i imidžu svjetskog teškaškog prvaka Anthonyja Joshue.

A sve to skupa znači da će se Hrgovićevi budući mečevi u Velikoj Britaniji gledati putem Sky Sportsa, a u SAD-u na sve popularnijem video streaming servisu DAZN. Koliko mu to može biti jača odskočna daska za brži napredak prema tim, uvjetno rečeno, jačim mečevima, zvučnijim protivnicima a u krajnjoj liniji i borbi za teškaški pojas prema nekim od ovih najjačih verzija?

“Sigurno da je to dobra stvar za mene, mi smo pregovarali sa DAZN-om, a Hearn s njima ima suradnju tako da smo morali s njim prvo potpisati ugovor. Samim time smo dobili i ugledni britanski Sky Sport koji će također prenositi moje mečeve u Velikoj Britaniji. DAZN će prenositi u Americi i u ostalim državama u kojima ima prava. S tim potpisivanjem dobio sam veliku vidljivost svojih boksačkih sposobnosti u čitavom svijetu, što mi je na kraju krajeva i bitno. Jer, oko toga se sve vrti. Danas u boksu u sportu općenito sve diktirao televizije i to je za mene veliki korak u karijeri. Kad si sa velikim igračima onda možeš očekivati velike stvari. Sretan sam što smo to potpisali”.

Undefeated Heavyweight and 2016 Olympic Bronze Medalist Filip Hrgović Inks Co-Promotional Deal With @MatchroomBoxing ✍️#WatchOnDAZN pic.twitter.com/xiaYsvL2Nz — DAZN USA (@DAZN_USA) February 14, 2019

Sve ovo što ste sad naveli, jel’ to znači da će vas 39-godišnji Hearn još više pratiti i gledati kao možda i prospekt za Joshuinog izazivača za pojase prvaka u budućnosti?

Hrgović poput Joshue

“Joshuu prenosi upravo DAZN, znači ja sam sad u toj grupi, istoj ekipi. Normalno da u budućnosti, kad dobijem još bolji renking i kad ostvarim još nekoliko pobjeda, kad postanem obavezni izazivač, normalno da je Hearnu puno lakše dogovoriti meč sa Joshuom kad sam ja u njegovoj, nazovimo ‘ergeli’, društvu, ekipi, krugu boksača, svejedno, nego kad mora pregovarati s nekim drugim koji ima drugog promotora, kojeg prati druga TV. To puno olakšava taj ulazak u tu borbu za titulu protiv Anthonyja Joshue. Kažem, svakako je to fenomenalan potez za moju karijeru”.

Znači li to i da vas u budućnosti možemo gledati u ringu čak i sa Joshuom u borbi za naslov prvaka svijeta, u ulozi njegovog izazivača? Jer, uz spomenuto pokazali ste značajan napredak u samo otkad nas je pod svoje uzeo proslavljeni, dugogodišnji trener kubanske boksačke reprezentacije Pedro Diaz. S takvim napretkom zaradili ste i strahovit skok na renking ljestvici, skočili ste za više od 15 mjesta, trenutno ste 14. boksač svijeta po BoxRecu.

Usporedbe radi, jedan Carlos Takam je na 30., Dereck Chisora je 15., Manuel Charr je iza vas, Artur Szpilka je 22., Eric Molina 35., Lucas Browne je 27., Andy Ruiz Jr. na 19. je mjestu, Eric Molina je na 35., Michael Hunter je na 23. poziciji…

“Na nekim sam ljestvicama čak TOP 10. Na svima sam u TOP 15, a na nekim i u TOP 10. Naš plan je sa DAZN TV-om i s mojim promotorom, ako pobijedim u sve tri borbe, da uđem u TOP 5 boksača i možda bi u toj situaciji postao obavezni izazivač prema nekoj od verzija.

Znači, u sljedećih tri borbe koji bi trebale biti održane do listopada ove godine, guraju me, naravno, ako pobijedim, u TOP 5 boksača prema renkingu u teškoj kategoriji. Tada bih moga dobiti poziv za meč za titulu. Ne mora značiti da će to sigurno biti tako ako slavim, možda ću morati još tri borbe odraditi, možda još dvije, sve je to neizvjesno. Ali kažem, te tri borbe, ako Bog da da pobijedim u njima, sve je moguće”, priča nam Hrga i na naše pitanje kako mu izgleda trenutna situacija u kraljevskoj teškoj kategoriji u svjetskom boksu, odgovara:

‘Ovo je možda i najjača teška kategorija u povijesti boksa’

“Ovo je možda i najjača teška kategorija u povijesti boksa. Imamo Furyja, Wildera, Joshuu, Oleksandra Ušika koji je prešao gore, stariju gardu Povetkina, Ortiza, Puleva, tu smo mi mlađi, znači ja, Yoka, Joyce, boksači koji dolaze.

Sad ima jedno deset, petnaest boksača koji su vrhunski i koji su jako opasni. Takva situacija po meni nije bila niti 90-etih u doba Lewisa, Holyfielda itd. To je jako dobro i to je prostor da se naprave veliki mečevi i da se napravi veliki novac i, normalno, da se naprave veliki rezultati. Dobra je situacija u teškoj kategoriji, drago mi je što se teška kategorija probudila i što se u njoj situacija vratila na staru slavu, da tako kažem”.

Naviknuli smo vas gledati na domaćem terenu. Amira Mansoura nokautirali ste u Areni Zagreb , isto kao i Meksikanca Filiberta Tovara kojeg ste demolirali. Uz taktove Thompsona ulazite u ring i sve navedeno daje još veći spektakl vašim nastupima. Pune tribine, borbe u Hrvatskoj, hoćemo li vas i dalje gledati kako se borite u domovini?

“Sljedeće tri borbe se borim u Americi zbog spomenute suradnje sa DAZN-om. Oni najviše svojih priredbi rade u Americi. Tako da se želim plasirati na njihovo tržište i tamo se graditi kao boksač, graditi svoje boksačko ime. A poslije toga, budemo vidjeli. Možda opet tamo pred kraj godine napravimo priredbu u Zagrebu. Ne znam, vidjet ćemo. No, sigurno da ću kad tad ponovno boksati u Zagrebu pred svojim navijačima”.

‘Napredovao sam uz Diaza’

Upitali smo ga i kako je to raditi s Pedrom Diazom?

“To je jedan veći nivo nego što sam okusio do sad. Ipak je čovjek radio s vrhunskim profesionalcima. Tako da sam naučio dosta toga, napredovao sam uz njega i postao bolji boksač”.

Zanimljiva je i priča oko vašeg nadimka “El Animal”…

“Taj mi je nadimak dao upravo Pedro za vrijeme mog boravka u prvom kampu. Jednostavno, kad je vidio kako trčim, kako sam spreman, kako spariram, bio je oduševljen i tako me počeo zvati i to je ostalo. Rekao sam da mi se sviđa nadimak i prihvatio ga. To je povezano s mojim pristupom treninzima na kojima dajem sto posto od sebe”.

Filip Hrgovic is going all the way to the top 🏃‍♂️ Fight news coming soon… 👀 ⚫️ #TeamSauerland ⚫️ pic.twitter.com/dTUgZJEqqm — Team Sauerland (@TeamSauerland) March 5, 2019

I za kraj nam je Hrga pojasnio svoju odluku da se priprema u Miamiju…

‘Miami je super grad, sviđa mi se’

“Miami je super grad, sviđa mi se tamo. Dobra mi je klima, grad je predivan. Jedan od meni najboljih. Prošao sam čitav svijet ali Miami mi je ostavio nekako najbolji dojam. Uz to, Amerika je jako boksačko tržište, lakše se radi, lakše se dolazi do sparing partnera. Za moju karijeru je bolje da sam u SAD-u nego u Hrvatskoj, gdje je sve teže. No, moja želja je jednom kad stasam u boksu, kad izvućem maksimum od sebe u ovom sportu i kad budem u samom svjetskom vrhu, vratiti se u domovinu i pripremati se u njoj, u dvorani koju mi je izgradio grad Zagreb u Jelkovcu. U ovom dijelu moje karijere morao sam otići preko bare radi svog napretka”.