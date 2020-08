ROBERTO SOLDIĆ ZA NET.HR: ‘Ako se netko prljavo borio onda je to bio Cormier. Stipina pobjeda je čista kao suza’

‘Ako se netko prljavo borio u meču, onda je to bio Cormier’

Američko-hrvatski borac Stipe Miočić jutros je po hrvatskom vremenu postao najveći UFC teškaš svih vremena. On je zaključio trilogiju s Danielom Cormierom pobjedom u Las Vegasu na UFC 252 priredbi jednoglasnom odlukom sudaca.

Bodovne kartice govore sve

Sudačke kartice dovoljno govore o Stipinoj nadmoći u ovom meču. Dvojica bodovnih sudaca dali su mu prednost 49-46, odnosno smatrali da je dobio četiri od pet rundi, a samo je jedan bodovao borbu 48-47 u Cormierovu korist.

Scorecards for Miocic vs Cormier. Two judges thought DC only won one round 😐 #UFC252 pic.twitter.com/ilMMutQjMw — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) August 16, 2020

“Stipe je izgledao jako dobro pripremljen za ovaj meč, iako mu Cormier nije bio niti malo lagan zadatak. Ali, uspio je na kraju pobjediti i imamo najvećeg teškaša svih vremena. Sve u svemu, Stipina pobjeda čista kao suza”, kazao nam je najbolji hrvatski MMA borac, KSW-ov prvak u velter kategoriji Roberto Robocop Soldić koji nam se javio iz Njemačke kako bi nam kratko prokomentirao borbu…

Također, osvrnuo se Soldić i na Cormierove optužbe da se prljavo borio. Naime, jedna od tema koja će se neko vrijeme spominjati nakon treće borbe Stipe Miočića i Daniela Cormiera su ubodi prstima u oko. Stipe je tijekom borbe nehotice zakačio prstom lijeve ruke oko Cormiera krajem treće runde, nakon što je bacio jednu kombinaciju.

Prst u oko

Cormier ih je ponovio već u prvoj rundi, nakon što su u prethodne dvije borbe isti odigrali bitnu ulogu. Inače, Cormierov stil borbe u stand upu je da protivniku stavlja ispružene ruke pred lice kako bi mu skratio vidno polje, odnosno zbunjivao ga. Nakon meča, Cormier je kazao kako nakon uboda, odnosno posljednje dvije runde nije vidio na lijevo oko…

“Pogledajte mi oko. Ne vidim ništa, samo crno. Rekao sam sucu da me Stipe ubo u oko, ali on je rekao da je to bio udarac”, rekao je Cormier nakon borbe.

Soldić na to ovako gleda:

‘Cormier je prvi počeo s nesportskim potezima’

“Ako se netko prljavo borio u meču, onda je to bio Cormier. To se jasno vidjelo i prvi je počeo s nesportskim potezima, ali velik je ulog bio u ovoj borbi, teškaški pojas i ulazak u MMA vječnost, tako da je sasvim normalno što se povlače repovi. Je, bilo je nesportskih poteza, ali što je tu je. Stipe je pobjednik, slavio je u dvije od tri međusobne borbe protiv Cormiera, i nitko mu ne može ništa reći niti mu slavu može oduzeti. On je krvavo zaradio sve što je postigao u karijeri, pošteno prije svega”, zaključio je Roberto Soldić.