Trenutno najbolji hrvatski MMA borac Roberto Soldić 24. travnja borit će se protiv prvaka srednje KSW-ove kategorije Mameda Halidova, objavio je na svom Instagramu njegov menadžer Ivan Dijaković.

Za Soldića je ovo najveća borba u karijeri, a upravo je Halidova prozvao nakon svoje posljednje borbe u kojoj je pobijedio Michala Materlu. Soldić i Halidov trebali bi se obračunati u sklopu priredbe KSW 60 koja bi se 24. travnja trebala održati u Lodzu.

Hrvatski Robocop je u sjajnom nizu. Ima pet pobjeda zaredom i omjer 18-3- Halidov, s druge strane, ima omjer 35-7-2 u karijeri, a radi se o veteranskom borcu koji već dugo dominira srednjom KSW-ovom kategorijom.

KSW nije još službeno objavio nikakve informacije o borbi Soldića i Halidova, ali vjeruje s da hoće. Zasad su samo potvrdili povratak srpskog borca Aleksandra “Jokera” Ilića.

The Joker is back! 🇷🇸🃏 @ilke_mma (12-4) faces 🇵🇱 Tomasz Jakubiec (10-3) at #KSW60!!

📅 April 24th

🖥️ KSWTV

📲 KSW App pic.twitter.com/U10sMR0ZRl

