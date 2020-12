RIJEŠEN MISTERIJ: Otkriveno kako Tyson nije pao na doping testu, a priznao je i sam da je pušio marihuanu

‘Apsolutno sam pušio travu’

Legendarni boksač Mike Iron Tyson i Roy Jones Junior nisu bili podvrgnuti dopinškoj kontroli uoči svog egzibicijskog meča krajem prošlog mjeseca u Staples Centeru koji je uživo prenosio samo na RTL TV što se tiče Hrvatske, ali jesu nakon, i to dobrovoljno. I rezultati su – negativni!

Bez trave ne može zamisliti dan

U krvi Irona Mikea nisu pronađene nikakve nedozvoljene supstance, iako je on priznao da je konzumirao marihuanu prije meča i da bez nje ne može zamisliti dan, a kamoli boksati u 55.

“Apsolutno sam pušio travu”, kazao je Mike Tyson na press konferenciji nakon meča, prenosi čitani američki USA Today.

“Slušajte, ne mogu prestati pušiti. Pušio sam travu i tijekom borbi. Jednostavno moram pušiti, žao mi je. Ja sam pušač trave, pušim ju svakodnevno. Nikad ju nisam prestao pušiti”, istaknuo je Iron Mike i dodao:

“Takav sam, kakav sam, to sam ja. To na mene nema utjecaja s negativnog stajališta. Samo to da pušim travu i kao takav ću umrijeti. Nema objašnjenja. Nema početka, nema kraja”.

Stanovita VADA organizacija

Prema informaciji koju je plasirao britanski tabloid Mirror, VADA – Voluntary Anti-Doping Association (organizacija koja nema veze sa WADA-om, svjetskom antidopinškoj agenciji koja je najmjerodavnija institucija koja se bavi testiranjem sportaša), ih nije testirala na kanabis!