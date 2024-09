Reper, ljubitelj glazbe, borac: Erko Jun u Ljubljani se bori za naslov, očekuje paklenu atmosferu

Ljubljana će u subotu, 28. rujna, ugostiti pravi MMA spektakl - Brave federacija će u 88. izdanju okruniti novog prvaka u poluteškoj kategoriji. U meču večeri u ringu će se susresti zvijezda večeri, Erko Jun, i njemački borac, Alexander Wesner. Napetosti neće nedostajati, a kako bismo vam bolje približili samu nadolazeću atmosferu eventa, porazgovarali smo s Erkom o ovoj borbi.

Pijenos meča moći ćete pratiti na platformi Voyo u subotu od 20 sati, a sam Erko najavio je da će u Ljubljani biti "prava ludnica". Njegova energija sama je po sebi dovoljna da vam privuče pažnju, metode su mu zanimljive, a morali smo, naravno, provjeriti što očekuje od borbe.

Koja su vaša očekivanja od nadolazećeg Brave eventa?

"Očekujem da će biti ludnica pošto je meni sad treći put da se borim ovdje u Ljubljani, a već prošli put je bila nenormalna atmosfera. Pogotovo sad kad se borim za pojas, mislim da će biti spektakularno kao uvijek."

Što biste rekli da je vaša najbolja strana kao borcu?

"Znate što? Ja volim udarati, rokati. Tako da uvijek volim završiti borbu za nas, ali spreman sam u sve aspekte; hrvanje, grappling... Sve smo trenirali da budemo spremni, a ja volim nokautirati ljude. To je moj specijalitet i to dobro znam."

Što vam obično prolazi glavom kad ste u ringu i borite se?

"Prije borbe svašta prolazi kroz glavu, kao i kod svakog borca, ali važno je da budeš fokusiran i da se probaš usredotočiti na pozitivnije stvari. A kad sam kad sam u kavezu, kao da se kod mene upali neki gumb i gotovo. Ja sam fokusiran. Tada sam netko drugi, nisam više čovjek nego neka životinja fokusirana na to da dokrajči svog protivnika."

U borbu ulazite uz narodnu muziku, pa kad ste odlučili započeti s tim i zašto?

"To sam odlučio kada sam prvi put borio u Zagrebu. Tada sam isto pustio narodnu narodnu muziku i to je bio poseban osjećaj - i narod je to primijetio. Kad sam se prvi put trebao boriti u Ljubljani, odlučio sam da moram opet to napraviti. Moram reći, kad tako ulazim, srce mi jako naraste i dobijem taj poseban osjećaj. Ne može se to usporediti ni s kojom muzikom. Ipak sam ja Bosanac i to me vuče."

Koja narodna pjesma je najbolja za vas kad ulazite u borbu - koja vas najbolje pripremi za ono što slijedi?

"Bosanac, ona što kaže: "Ja sam Bosanac i ponosan Bosanac", Enes Begović. On mi je isto poželio sreću i rekao da će biti tu za borbu."

Je li vam onda to najdraža pjesma ili vas samo najbolje podigne na razinu na kojoj trebate biti?

"Volim sve narodnjake; Halida Bešlića, Šabana Šaulića, Sinana Sakića... One stare, stare narodnjake koje svi znamo i pamtimo."

Također, vidim da se bavite repanjem. Kad ste počeli s tim? Je li to ozbiljna stvar ili samo razonoda sa strane?

"Ma, to je bilo malo ekstra, Ja sam svašta nešto probao u životu i na kraju je ostalo ono što što najviše volim, a to je boriti se i MMA. Ali svašta sam ja probao, radio sam i kao fitness model i bio sam u magazinima, a onda sam probao i muziku na našem jeziku pa na nizozemskom. Bilo je dobro. Moram reći, imalo je i dosta pregleda i ta se glazba puštala u klubovima, ali na kraju kad sam se počeo boriti, odlučio sam da ću se fokusirati samo na ono što mi dobro ide i što me pravi sretnim."

Da nekome trebate preporučiti repere, ima li nekih koje biste izdvojili kao najbolje?

"Prije mi je omiljeni bio Tupac i recimo DMX. To su oni stariji reperi iz devedesetih jer, znate, i ja sam rođen devedesetih. To je bilo to vrijeme, bilo je tu svega."

Što mislite o cajkama, slušate li njih i kako gledate na činjenicu da ima ljudi koji misle da su cajke isto što i narodna muzika?

"Ne slušam to, ne."

Evo za kraj, slušate li sevdalinke?

"Za to svatko ima svoje vrijeme. Sevdalinke slušaš kad se želiš malo odmoriti, podsjetiti se na miris naših prostorija i uživati. Stoga, za to postoji određeno vrijeme, ali naravno da i to slušam."