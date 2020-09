RAT KAKAV UFC VEĆ DUGO NIJE VIDIO: Costa odgovorio na Israelove morbidne prijetnje – ‘Adesanya je ljudsko smeće. Platit će za to’

Costa je tada još bio nesvjesan onog što je Israel izgovorio i napravio, ali kada je vidio što se dogodilo vrlo je burno reagirao

Novozelanđanin nigerijskog porijekla, Israel Adesanya, razbio je u noći sa subote na nedjelju favoriziranog brazilskog borca Paula Costu i obranio je pojas prvaka srednje kategorije UFC-a. Borci su se prije meča “uništili” od “trash talka”, a otišlo je toliko daleko da je bilo i prijetnji smrću, a skoro su se skoro potukli i na vaganju.

No, sve je eskaliralo nakon što je Israel nokautirao Costu. Israel je prvo, dok se Costi pružala pomoć u kavezu, počeo plesati i izvoditi neke breakdance poteze glupirajući se pred kamerom. No, ono što je izrekao nakon što je nokautirao Costu zaista mu ne ide na čast. Okrenuo se prema Costinu kutu i povikao: “Omotat ću svoj ku*ac oko struka i to će biti moj crni pojas”. A nakon toga je Costinom treneru rekao da će ejakulirati po njemu.

‘On je ljudsko smeće’

Costa je tada još bio nesvjesan onog što je Israel izgovorio i napravio, ali kada je vidio što se dogodilo vrlo je burno reagirao.

“Adesanya je ljudsko smeće. Tek sam kasnije vidio što je napravio i sada vam govorim da neću stati dok ne dobijem svoju osvetu. Nitko me neće zaustaviti u tome. Čekam te, želim svoj revanš”, rekao je Costa.

Zatim je pokušao opravdati svoj poraz i odmah je počeo forsirati revanš.

“Nešto se dogodilo prije meča i to je pridonijelo mojoj lošoj predstavi. Ne tražim opravdanja za poraz, no u sljedećoj borbi ću biti 100% spreman. Sljedeći put će platiti za to što je napravio”, rekao je Costa i dao naslutiti da je možda bio ozlijeđen.