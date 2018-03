'Od Cro Copa sam očekivao čišću borbu'

‘Naučio sam da ću se sljedeći put kada ću se tući s nekom legendom naučiti prilagoditi. Sada znam kako ću spriječiti da prljave stvari utječu na moj plan borbe. Od borca poput njega sam očekivao čišći meč’, izjavio je Randy Blake o Cro Copu.

Mjesec dana nakon što je od Cro Copa u Tokiju pretrpio prvi profesionalni poraz u K-1 Randy Blake se osvrnuo na taj meč i ustanovio kako je hrvatski borac bio privilegiran te da je od njega očekivao čišću borbu.

“Ja sam čovjek koji uvijek želi napredovati i biti sve bolji i bolji. Ne želim sjediti kod kuće i plakati zbog poraza. Za mene to i nije bio poraz jer sam ga iskoristio kao novo iskustvo. Jedine borbe koje su zaista izgubljene su one iz kojih ništa ne naučiš”, izjavio je Blake za Bloody elbow pa dodao:

“Volio bih dobiti priliku za revanš s njim. Ne tražim izgovore, no smatram da je u meču bilo trenutaka kada je on smio napraviti što god želi, a ja ne. Pravila su nam detaljno objašnjena dan prije borbe, no on je tamo ‘domaći’ čovjek pa pretpostavljam da su ga pustili da se izvuče bez da odgovara za svoje poteze. Naučio sam da ću se sljedeći put kada ću se tući s nekom legendom naučiti prilagoditi. Sada znam kako ću spriječiti da prljave stvari utječu na moj plan borbe. Od borca poput njega sam očekivao čišći meč. Ovo nije kraj svijeta, vratit ću se”, izjavio je Blake.