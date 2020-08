RAKIĆ IZDOMINIRAO BIVŠEG IZAZIVAČA ZA NASLOV U BORBI ŽIVOTA: Ušao među elitu, one najbolje

Srpski MMA borac Aleksandar Rakić jutros je po hrvatskom vremenu na UFC Fight Nightu 175 u Las Vegasu pobijedio Anthonyja Smitha, inače TOP 5 poluteškaša u elitnoj organizaciji slobodne borbe i sam došao u krug onih najboljih koji bi se uskoro mogli boriti za naslov. Bilo je to njegovih 15 minuta dominantne predstave, odnosno tri runde po pet minuta, javlja MMAFighting.

Aleksandar Rakic dominates Anthony Smith from bell to bell at #UFCVegas8 pic.twitter.com/SDf0g1q5ay

— ESPN MMA (@espnmma) August 30, 2020