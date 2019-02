PRVI ČOVJEK KOJI JE POBIJEDIO MIOČIĆA DONIO TEŠKU ODLUKU: ‘Ovo je savršen trenutak za to’

Odlazi jedan od miljenika publike borilačkog sporta

Nakon pobjede u sunaslovnoj borbi Fight Night u Pragu, Stefan Struve izjavio je kako mu je to bila posljednja borba te je svoje rukavice ostavio na podu Octagona. Nizozemac je ostvario jednu od čudnijih pobjeda koje smo mogli vidjeti u posljednje vrijeme. Došao je do pobjede, iako u sedam i pol minuta svoje borbe nije pogodio niti jedan značajan udarac, piše Fightsite.

Cijelu prvu rundu proveo je u podređenom položaju nakon što je bio uzdrman udarcem već u petoj sekundi i činilo se kako će se nastaviti njegov niz poraza. Ipak, izdržao je do kraja prve runde, a u drugoj je odmah on bio taj koji je preuzeo kontrolu. Odveo je borbu u parter, a onda tamo došao do pozicije za gušenje koje je uspješno proveo.

Ovaj 31-godišnji 213 centimetara visoki Nizozemac time je prekinuo niz od tri poraza i bilo je vrlo zanimljivo dočekati pitanje što bi sad moglo uslijediti za njega. No, onda je iznenadio Dana Hardya i sve u dvorani.

Prvi pobijedio Miočića

“Ovo je nešto o čemu sam razmišljao neko vrijeme. Svi znaju da moje srce nije na sto posto. Kad sam se vratio, rekao sam borit ću se pet godina, a ostao sam malo duže. Moje srce je dobro, no ovo je jako dobra prilika da ovo proglasim svojom posljednjom borbom.”, rekao je pa dodao:

“Skinuo sam rukavice, nisam siguran je li ovo konačna odluka jer tako što se ne donosi naglo, ali sada mi izgleda kao pravi trenutak. Izgubio sam svoje posljednje tri borbe i nakon ovakve pobjede nije loše stati. Mnogi borci umirove se prekasno. Još ću razmisliti, no ovo je savršen trenutak da vam se svima zahvalim”

U karijeri je ostvario 29 pobjeda i 11 poraza. Prvu UFC borbu odradio je 2009. godine, samo tri dana nakon svog 21. rođendana. Tim putem je izgubio od Juniora Dos Santosa, no onda je krenuo uspon u njegovoj karijeri. Već idući nastup savladao je Denisa Stojnića u jednoj od najkrvavijih borbi u UFC povijesti, a kroz karijeru je savladao mnoga velika imena.

Najveća pobjeda svakako mu je ona iz rujna 2012. godine, kad je u Nottinghamu nokautirao Stipu Miočića, nanijevši mu prvi poraz u karijeri. Iduću borbu je nokautiran od strane Marka Hunta, a sredinom 2013. uzima pauzu zbog srčanih problema. Od povratka je ostvario četiri pobjeda i pet poraza.