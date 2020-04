UGLEDNI HRVATSKI BOKSAČ ZARAŽEN KORONAVIRUSOM: Javio nam se iz karantene; ‘Sad mi je žao što sam uopće i ušao u sanitet’

‘Želimo vjerovati da će nas sutra opet testirati. Čekamo svi ovdje koliko nas ima, nas 19 zatočenih‘

Nakon izbornika ženske hrvatske boksačke reprezentacije Ante Matasa, prvog zaraženog hrvatskog sportaša Tonija Filipija i njegovog trenera Tome Kadića, hrvatska boksačka ekspedicija iz Londona ima još jednog zaraženog člana COVIDOM-19. Riječ je o poznatom bivšem hrvatskom boksaču Mariju Šivoliji Jelici (38), koji je na kvalifikacijama za Olimpijske igre bio stručna pomoć Toniju Filipiju i Tomi Kadiću iz BK Gladijator, kao i čitavom timu.

Trenutno se nalazi u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju

Šivolija Jelica trenutno se nalazi u karanteni u Crikvenici, u Thalassotherapiju, specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Primorsko-goranske županije. Sve je počelo negdje u isto vrijeme kao s Tonijem i Tomom. Koji dan više-manje..

“Borba ide, krade se Bogu dane. Od 18. ožujka kad smo sletjeli u Zagreb, pa do dan danas sam, što u samoizolaciji, što sad u karanteni. Znači, brojimo sad već 27 dana, ili koliko već…”, započinje nam svoju priču Marijo Šivolija Jelica i nastavlja:

‘Imao sam dva dana laganu temperaturu i to je bilo to. Nikakvih drugih simptoma’

“Jako slično kao i s Tonijem i Tomom je to počelo. No, ja sam imao samo dva dana laganu temperaturu i to je bilo to. Nikakvih drugih simptoma. Temperatura mi je bila 37.1. Taj jedini simptom dobio sam dva dana nakon dolaska u Hrvatsku. Ako smo došli u srijedu, temperaturu sam dobio u petak ili subotu. Dva do tri dana… Ajmo reći da sam dobio drugi dan po dolasku. Trajala je dva dana i sama od sebe stala, nestala… Sad je dinamika spora, s obzirom na dislokaciju, odnosno mjesto u kojem se nalazimo. Želimo vjerovati da će nas sutra opet testirati. Čekamo svi ovdje koliko nas ima, nas 19 zatočenih kako to mi u šali ovdje govorimo, koji smo se zbližili u ovoj nevolji i koji se svi skupa družimo i borimo, ta dva negativna nalaza. Kad se malo sve izračuna, navodno treba 28 dana da virus u potpunosti nestane iz organizma. Pretpostavljam da ćemo svi brzo biti negativni”, objašnjava nam Marijo Šivolija Jelica.

U samoizolaciji bio 13 dana, pa se samoinicijativno i odgovorno otišao testirati na COVID-19

Odmah po dolasku u Hrvatsku iz Londona, bivši boksač je otišao u samoizolaciju. U njoj je proveo, govori nam, 13 dana i nije imao niti jedan simptom bolesti, osim spomenute blage temperature.

Ne želeći ništa prepustiti slučaju i kako bih bio do kraja odgovoran Šivolija Jelica je 13 dan po povratku samoinicijativno se otišao testirati. To je bilo 1. travnja i test je bio pozitivan. Tada su ga ostavili, priča nam bivši boksač, na otorino-odjelu riječkog KBC-a. I to je bio početak borbe s koronoavirusom za Šivoliju…

“Iz ove sad situacije, žalim što sam uopće i ušao u taj sanitet. Jer, u bolnici smo si mogli oslabiti imunitet i još se više razboliti. Na sreću, to nije bio slučaj. I onda su nas prebacili ovdje u Thalassotherapiju gdje imamo bolje uvjete. Tu sam od četvrtka, znači sve skupa 12 dana, ovdje u Crikvenici smo pet.

‘Mi smo ovdje zatočeni, iako nismo. Jer, svima nam je u interesu da dobijemo dva negativna testa zaredom’

‘Mi smo ovdje zatočeni, iako nismo. Jer, svima nam je u interesu da dobijemo dva negativna testa zaredom. Ovom prilikom zahvalio bih svim djelatnicima, i u riječkoj bolnici i u Thalassotherapiji. Međutim, postavlja se pitanje da li mi uopće moramo biti tu? Mišljenja sam da bi se doma kud i kamo bolje borio protiv ovog nevidljivog neprijatelja i bilo bi mi bar psihički bolje. Sama upitnost tih testova, dvojim što je istina a što nije. Jer, ima raznih teorija da su testovi ispravni, da nisu ispravni, da im je točnost 50 %. Ne znam ni sam više”, zabrinuto nam govori Marijo Šivolija Jelica i otkriva kako su krate dane u karanteni.

“Imamo televizor, laptop, pametne telefone… Trenira se dva puta dnevno. Vratit ću se u kategoriju i postati legitimni kandidat za Tokio haha. Na svoje treće Olimpijske igre. Bio sam dva puta na Igrama. Ovo je kao novi meč, ali ovog puta nas je više u ringu. Svi se ovdje družimo, pijemo kavu, taj socijalni moment je bitan jer nam je tako svima lakše”.

‘U Londonu su izabrali ekonomiju prije zdravlja. I to im se obilo od glavu’

Razgovor nas je odveo prema Londonu. I Tomo Kadić i Toni Filipi, kao i Ivana Habazin, u razgovorima s nama rekli su nam kakva je situacija vladala s koronavirusom na samom turniru i u Londonu u to vrijeme.

Sad je na red došao i Mario Šivolija Jelica…

“U to vrijeme kod njih se kao da se ništa nije događalo po tom pitanju koronavirusa. I sami vjerojatno znate da su izabrali ekonomiju prije zdravlja. I to im se obilo od glavu. Mi tamo doslovno nismo imali dojam da se išta događa po pitanju pandemije koronavirusa. Normalno su se svi ponašali. Nije bilo govora o koronavirusu, osim po medijima da se nešto uopće i događa. Tako smo se mi u jednom trenutku opušteno ponašali, baš zbog njihove opuštenosti. Jednostavno, uđete u taj jedan ritam. Međutim, to se pokazalo kao pogreška. Iako smo mi izbjegavali mase u samom Londonu. Smanjili smo taj rizik maksimalno. No, nismo uspjeli. Moja je pretpostavka da smo koronavirus pokupili na povratku u avionu, koji je bio ispunjen do posljednjeg mjesta. Ta situacija je kriva za koronavirus u našem slučaju. No dobro, to su samo moja nagađanja. Za kraj bi htio samo poručiti svima da budu odgovorni i ostanu doma”, zaključio je Mario Šivolija Jelica.