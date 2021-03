PROŠLA NAS JE JEZA NAKON OVOG: Pogledajte kako se Jones priprema na mogući s meč s Miočićem. Udarcima razbacivao trenera po kavezu

Američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić, brani po peti put naslov prvaka UFC-a u teškoj kategoriji i to za deset dana u noći s 27. na 28. ožujka. Miočića čeka najgori mogući protivnik, prvi izazivač Francis Ngannou, kojeg je svladao odlukom sudaca 2018. godine, a borit će se na UFC 260 priredbi u Las Vegasu.

Ako kojim slučajem Miočić pobijedi u tom meču s Ngannouom, u kojem iako je prvak, nažalost nije favorit prema kladionicama, čeka ga ponajbolji MMA borac svih vremena, Jon Jones. Jones je nedavno napustio polutešku kategoriju u kojoj je dominirao godinama i odlučio se okušati u kraljevskoj diviziji gdje stoluje, još uvijek Miočić.

Međutim, Stipu, ako svlada Ngannoua, čeka jako težak, možda i najteži izazov u karijeri jer Jones je ogroman, gladan i nabrijan na naslov. Tome najbolje svjedoče prizori s jednog od njegovih posljednjih treninga.

More cardio means more food, back down to 245 😩 pic.twitter.com/AcffXjOwWb

— BONY (@JonnyBones) March 16, 2021