NEUSTRAŠIVA IVANA HABAZIN VRATILA SE U DOMOVINU: Progovorila o paklu koji je proživjela; ‘Vidjela sam kako ga je udario’

Ivana Habazin u ponedjeljak se vratila u Hrvatsku iz Amerike

Najbolja Hrvatska boksačica Ivana Habazin u ponedjeljak se vratila u Hrvatsku iz Amerike, gdje je proteklih dana proživila pravu noćnu moru. U američkom Flintu najbolja hrvatska boksačica trebala se u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu, uz izravni prijenos na RTL-u, boriti za svjetsku titulu WBO i WBC verzijama protiv Claresse Shields, ali je meč otkazan jer je njezin brat Artis Mack nokautirao Ivaninog trenera Jamesa Alija Bashira.

‘Došao je s leđa i udario ga šakom u glavu’

Mack je uhićen, a Habazin je u razgovoru za RTL ispričala što se točno dogodilo.

“Došao je s leđa i udario ga je sa šakom u glavu. Neki su vidjeli da ga je udario s leđa, pa u vilicu, a ja sam vidjela da ga je udario u predjelu uha i malog mozga. Automatski, kako ga je udario, tako je trener pao u nesvijest. Zapravo, srušio se kao kada padne stablo i još pritom i udario od pod u tom trenutku”, ispričala je Ivana za RTL po dolasku u Zagreb, a svemu je prethodila prepirka Bashira i Claressine sestre koja mu nije dozvoljavala da pogleda vagu…

Bila je to, kaže, kulminacija svega što su proživljavali posljednji mjesec dana. Problemi s vizom, zastrašivanje, provokacije. Napetost je bila velika. Iako ga nimalo ne opravdava, Bashir je, kaže, zbog svega toga uvrijedio Claressinu sestru koja mu nije dopustila da pogleda vagu. Claressa je prvo bahato poručila Ivani da nađe drugog trenera i dođe na meč, ali onda je promijenila mišljenje i na društvenim mrežama se ispričala i osudila napad zbog kojeg je njezin brat završio u zatvoru.

‘To je Amerika, imaju drukčiji način razgovora i sve’

“Ja ne opravdavam ono što je on rekao. To je Amerika, imaju drukčiji način razgovora i sve. On je ponosan i u godinama je, a poludio je kad ga je najprije ta žena počela napadati bez razloga”, dodala je Habazin.

“Razumijem njihovo stajalište vezano uz borbu. Ponašanje jedne osobe ne bi trebalo biti odraz ljudi iz Flinta u Michiganu koji rade jako naporno kako bi im bilo bolje svaki dan. Molim Boga za Njegovo vodstvo, kao i uvijek. Molim za vaše molitve i podršku kako bi se ova tragedija pretvorila u nešto pozitivno. Pozivam vas da mi se pridružite u molitvama za trenera Alija, za Ivanu Habazin i njihove obitelji”, poručila je Claressa Shields.

HABAZIN SPEAKS OUT ON ALI BASHIR ASSAULT https://t.co/TTZZQOaq9x via @YouTube — FIGHT DOCTOR (@FIGHTDOCTOR1) October 7, 2019

Njezin bivši trener, cijenjeni Vlado Božić, u razgovoru s nama je rekao kako će do meča Ivane Habazin i Claresse Shields za svjetsku titulu prema WBO i WBC verzijama kad – tad doći…

“Treba vidjeti. Ugovor je važeći, dogodit će se ponovno zakazivanje meča”, otkrila je Habazin.