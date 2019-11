PROCURIO KLJUČAN DETALJ KOJI JE BOSANSKOG BORCA UDALJIO IZ ZAGREBAČKOG OKTOGONA: Molio je KSW da nastupi, ali…

Denis je molio organizaciju da se bori, predlagao je razne načine kojima bi se njegova ozljeda mogla sanirati, od blokada i do hijaluronske kiseline, ali KSW mu ipak nije popustio

Najjača europska borilačka promocija, KSW, održala je u četvrtak otvoreni trening u dvorani zagrebačkog American Top Teama, a sve je završilo poprilično šokantnom vijesti. Naime, nastup u Areni otkazao je Denis Stojnić, protivnik hrvatskog borca Ante Delije.

Nakon što je Erko Jun odradio trening, koji je ujedno bio i posljednji, organizatori su objavili da je Stojnić otkazao nastup, a kao razlog su naveli ozljedu.

DRAMATIČNA SITUACIJA UOČI BORILAČKOG SPEKTAKLA U ZAGREBU: Delijin protivnik otkazao meč – ‘Izmišlja. Ma on se uopće nije ozlijedio’!

Ubrzo su procurili detalji ozljede Denisa Stojnića kojem je KSW zapravo zabranio da nastupi u zagrebačkoj Areni. Naime, kako piše potral Klix.ba, nakon rengenskog pregleda pokazalo se da su ligamenti njegovog lijevog koljena u jako lošem stanju. Organizacija je odlučila da neće riskirati zadravlje svog borca te mu izdala zabranu nastupa.

Htio je nastupiti

Denis je molio organizaciju da se bori, predlagao je razne načine kojima bi se njegova ozljeda mogla sanirati, od blokada i do hijaluronske kiseline, ali KSW mu ipak nije popustio. njegov menadžer Ivan Diaković također je rekao da mu je stalo do njegovog zdravlja i da ga ni on sam ne bi pustio u oktogon.

“Denis mora shvatiti da ovo nije neka mala organizacija i da on može odlučivati, jer se KSW brine o svojim borcima, da su 100 posto zdravi za meč”, rekao je Diaković.

Srećom po Deliju, brzo mu je pronađena zamjena. Borit će se protiv veterana Olija Thompsona. Ovaj se prekaljeni borac profesionalno bavi ovim sportom još od 2009. godine, a do sada je ostvario 19 pobjeda i 11 poraza. Mnogi će ga se možda sjećati i iz UFC-a gdje je nastupao 2012. godine. Doduše tamo je upisao samo dva meča i oba je izgubio, a svojevremeno se borio i pod kapom Bellatora.

Delija je odmah komentirao Stojnićev otkaz meča i kaže kako mu nimalo ne vjeruje da je ozlijeđen. “Situacija je takva kakvu smo i očekivali. Nije se on ozlijedio. Neće do tog meča nikad doći, on me više ne zanima”, rekao je Delija.

Uzbudljivi borilački spektakl počinje ove subote u 19:40 i moći će se u cijelosti pratiti uživo, uz komentare Marka Petraka na RTL Sport kanalu na RTLplayu te od 21.50 na kanalu RTL 2.