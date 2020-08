PROCURILO KOLIKO JE MIOČIĆ ZARADIO NAKON BORBE S CORMIEROM: Iznanadit ćete se kad ovo vidite

Iznenađujuće je to jer se borci u lakšim kategorijama, pogotovo zvijezde poput Khabiba nagrađuju višestruko veći svotama za svoje nastupe

Stipe Miočić pobijedio je Daniela Cormiera u posljednjem meču trilogije i obranio svoj naslov prvaka u teškoj UFC-ovoj kategoriji. Postao je tako Amerikanac hrvatskih korijena najveći UFC-ov teškaš svih vremena, dok je Cormiera poslao u zasluženu mirovinu.

Stipe je pobijedio odlukom sudaca nakon pet jako dobrih rundi u Apex dvorani u Las Vegasu.

Nakon borbe britanski je medij Express objavio koliko su UFC-ovi borci zaradili za svoje nastupe u Apexu.

Niti milijunčić

Najbolji teškaš svih vremena Stipe Miočić za svoju je drugu obranu naslova prvaka zaradio 750 tisuća dolara, dok je portal Sportkeez dodao da će Stipe dobiti dodatnih 40 tisuća dolara.

Uoči borbe pričalo se kako će Stipe dobiti još 250 tisuća dolara u slučaju pobjede, no to nije potvrđeno. Iznenađujuće je to jer se borci u lakšim kategorijama, pogotovo zvijezde poput Khabiba nagrađuju višestruko većim svotama za svoje nastupe.

Daniel Cormier zaradio je 500 tisuća dolara za svoj posljednji UFC nastup, dok je treći najplaćeniji borac na ovoj priredbi bio legendarni Junior Dos Santos koji je zaradio 320 tisuća dolara.