Britanski boksači svjetski prvaci u teškoj kategoriji Anthony Joshua i Tyson Fury dogovorili su financijske uvjete za dva međusobna meča, objavio je u srijedu promotor Eddie Hearn.

Joshua je svjetski prvak u teškoj kategoriji po verzijama WBA, IBF, WBO i IBO, dok Fury ima naslov po verziji WBC.

Pregovori između dva boksača su počeli u svibnju, a sada su dogovoreni inicijalni uvjeti.

“Napravili smo veliki napredak”, kazao je Joshuin promotor Hearn, dodajući kako misli da će se borbe održati na ljeto 2021. “Ali još imamo dosta posla. Tražimo datume i mjesto gdje bi se mečevi mogli održati.

“Treba reći da su Joshua i Fury dogovorili financijske uvjete borbe”, dodao je.

