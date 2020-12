Kako navodi najpoznatiji MMA novinar, Jon Jones bi se svakako trebao boriti s prvakom, a ne s nekim tko nema pojas u svom posjedu

Stipe Miočić još uvijek nije ugovorio svoju novu borbu. Već se zna da će njegov sljedeći protivnik biti Francis Ngannou kojeg se Stipe već pobijedio, ali koji je svojim posljednjim borbama zaslužio priliku za napad na titulu prvaka.

No u igru je nedavno ušao i Jon Jones koji se prebacio u tešku kategoriju i tako postao podjednako atrakcija, ali i uteg UFC-a.

Miočić se, kako otkriva najpoznatiji MMA novinar na svijetu Ariel Helwani, sastao s čelništvom UFC-a, no ništa još službeno nije dogovoreno, pa čak ni ta borba protiv Ngannoua.

“U savršenom bi svijetu UFC volio da pobjednik te borbe već na ljeto brani pojas protiv Jonesa, barem tako govore izvori. Ali, kada pogledate da je Miočić u prosjeku u posljednje tri godine imao jednu borbu godišnje, a Ngannou se, ne svojom krivnjom, borio 30-ak sekundi godišnje, to bi bio dobar plan za sve. Još nekako mogu zamisliti da se Ngannou vrati toliko brzo u akciju, ali povijesno gledano, Miočiću se to nije sviđalo”, napisao je Helwani u svom tekstu.

‘Na ljeto nam dajte Jonesa’

Kako navodi najpoznatiji MMA novinar, Jon Jones bi se svakako trebao boriti s prvakom, a ne s nekim tko nema pojas u svom posjedu.

“To je ono što UFC želi i što bi trebali željeti. Bila bi ogromna pogreška da u ovim trenucima Jonesu dogovore meč s nekim tko nije prvak. Ako izgubi, izgubljen je i novac koji bi došao s njegovim napadom na drugu titulu. Zašto onda riskirati sada? Pogotovo kada uzmemo u obzir to da je Jones u posljednje vrijeme izgledao poput ‘običnog čovjeka’ i da ne znamo kako će se nositi s velikim momcima. To nije vrijedno toga. Jones protiv pobjednika borbe Miočić-Ngannou je ogroman meč. To je borba koju treba dogovoriti. Da, borba s nekim iz vrha zvuči zabavno, ali bez pojasa u igri to nije toliko veliko. Nadajmo se da će UFC dogovoriti revanš Miočića i Ngannoua za ožujak, nadajmo se i da pobjednik neće biti previše izudaran i onda nam na ljeto dajte Jonesa u borbi za teškaški naslov. Samo nemojte Israelu Adesanyi otkriti ovaj plan…”, zaključio je Helwani.

Podsjetimo, Stipina posljednja borba bila je 15. kolovoza ove godine, kad je slavio u svojoj trećoj borbi protiv Daniela Cormiera.