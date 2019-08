PROCURILE SNIMKE SUDAČKIH KARTICA KOJE BACAJU NOVO SVJETLO NA ČITAVU BORBU: Ovako je to izgledalo prije tehničkog nokauta

“Osjećao sam da pobjeđujem borbu”, rekao je Cormier na konferenciji za medije nakon borbe. Bio je u pravu, no do pobjede nije mogao na kraju

Američki borac hrvatskog porijekla, 36-godišnji Stipe Miočić pobijedio je 40-godišnjeg Amerikanca Daniela Cormiera nokautom u četvrtoj rundi u borbi održanoj u kalifornijskom gradu Anaheimu te tako vratio UFC naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji koji mu je isti borac prije 13 mjeseci preoteo u Las Vegasu.

Iako je do četvrte runde primio gotovo dvostruko više udaraca, većinu od njih u glavu, zbog čega je imao problema i s vidnim poljem, Stipe Miočić nije pokleknuo i nijednog trenutka nije ustuknuo pred aktualnim svjetskim prvakom, koji je još jednom vrlo dobro koristio brzinu svojih ruku i vrlo često na kratkoj distanci laktovima zadavao teške udarce nekadašnjem prvaku i svom izazivaču.

U četvrtoj od pet predviđenih rundi iscrpljujuće borbe Miočić je promijenio taktiku i počeo više koristiti udarce u tijelo svog suparnika. Na ulazu u posljednju, petu minutu četvrte runde jedan takav udarac je natjerao Cormiera na spuštanje garda, nakon čega ga je MIočić zasuo preciznim krošeima i direktima te ga srušio, a sudac u ringu je prekinuo borbu kad je vidio da se Cormier više nije u mogućnosti braniti.

Opasno visio

Da pobjedu nije odnio nokautom, Miočić bi borbu najvjerojatnije izgubio. tako govore sudačke bodovne liste koje su izašle nakon borbe.

“Osjećao sam da pobjeđujem borbu”, rekao je Cormier na konferenciji za medije nakon borbe. Bio je u pravu, no do pobjede nije mogao na kraju. Bacite oko kako je to izgledalo u očima sudaca prije prekida borbe:

Here’s the #ufc241 scorecard for Stipe Miocic vs. Daniel Cormier pic.twitter.com/AmxJLamUH8 — Mark La Monica (@LaMonicaMark) August 18, 2019

Osveta na Stipin način

Gotovo na identičan način, samo pred kraj prve runde, Cormier je prije 13 mjeseci u Las Vegasu preoteo naslov svjetskog prvaka Miočiću. Borac hrvatskih korijena od tada nije ulazio u ring čekajući priliku za uzvrat. Dočekao ju je i iskoristio kako bi u svoje vlasništvo vratio pojas, a 40-godišnjeg Cormiera vjerojatno poslao u mirovinu.

Miočić je do tog, pomalo i iznenađujućeg poraza od tada aktualnog prvaka u poluteškoj kategoriji, bio borac s najviše obrana naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u povijesti UFC-a. Triput je “vatrogasac iz Clevelanda” rušio svoje suparnike koji su mu pokušavali preoteti pojas i bio je na dobrom putu učiniti to i četvrti put, kad ga je iznenadio Cormierov udarac u bliskoj borbi, nakon kojeg je Miočić pao, a sudac u ringu prekinuo borbu pred kraj prve runde, jer je Cormier zasuo Stipu udarcima od kojih se ovaj nije mogao braniti.

Cormier je tada postao drugi borac nakon Randyja Couturea koji je uspio ujediniti UFC naslove u poluteškoj i teškoj kategoriji, što ga svrstava među najbolje majstore slobodne borbe u oktagonu svih vremena. Do poraza od Miočića, bivši američki reprezentativac u hrvanju bio je jedini neporaženi UFC svjetski prvak u teškoj kategoriji.

No, u Anaheimu je nastavljena tradicija kad su u pitanju UFC borbe za naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Naime, u ovome gradu nijedan teškaš u povijesti nije uspio obraniti naslov, a Cormier je postao četvrti koji je izgubio pojas.