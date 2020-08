Na svoj je Instagram Anik napisao podužu objavu u kojoj se osvrnuo na jednu nepoznatu priču o Miočiću, ali i na Daniela Cormiera

Poznati sportski komentator Jon Anik komentirao je prošle nedjelje, svoje je posao odradio vrlo profesionalno iako je jako dobar prijatelj sa Stipom Miočićem.

Anik i Miočić znaju se još od 2012. godine i Stipinih prvih borbi na velikoj sceni, a Anik se nije mogao nakon meča Cormiera i Miočića ostati hladan.

Na svoj je Instagram napisao podužu objavu u kojoj se osvrnuo na jednu nepoznatu priču o Miočiću, ali i na Daniela Cormiera.

Bolji čovjek nego borac

“Uvijek je lijepo vidjeti kada se dobre stvari događaju dobrim ljudima, a Stipe Miočić se zaista potrudio da mu se dogode i mislim da je rezultat bio prilično jasan. Kakva genijalna taktika njegovog tima i kakva provedba iste od strane borca. U ovom trenutku, malo je dvojbe oko toga da je Stipe najuspješniji UFC-ov teškaš svih vremena. Priča nas dvojice seže još iz dana FUEL TV-a i 2012. godine. Sjećam se kad sam komentirao njegov prvi UFC main event u Nottinghamu kasnije te godine. Tada sam znao da može razvaliti bejzbol loptu, ali nisam mogao predvidjeti da će postati najbolji teškaš u povijesti UFC-a. No, prije svega, koliko god to puta često čuli, on je možda i bolji čovjek nego što je borac. Nakon što je pobijedio DC-ja na UFC-u 241, bili smo u istoj svlačionici, a on me po dolasku odmah pitao o mom sinu. Da, to se dogodilo nedugo nakon najveće pobjede u njegovom životu. Ostao sam u nevjerici. Čovjek zrači klasom i nadam se da je sada pun novca. Njegovo naslijeđe sada je čvrsto ukorijenjeno”, napisao je Anik u objavi, a onda se osvrnuo na Daniela Cormiera.

“Druga strana ove jednadžbe je moj prijatelj Daniel Cormier. Čovjek čiji osmijeh obasja svaku prostoriju u koju uđe. Mislim da sam u profesionalnom životu s njime proveo više sati nego s bilo kim drugim otkako smo počeli zajedno komentirati borbe 2016. godine. Naše posebno prijateljstvo ne može nitko ne može osporiti. Teško mi je zbog njega jer znam koliko mu je ovaj meč značio, ali mislim da će s vremenom prepoznati što je sve postigao. Zasigurno ga čekaju i mnogi uspjesi izvan borbi. Koliko god je ponekad izazovno moje odnose s ostalim komentatorima staviti sa strane, pogotovo u borilačkom svijetu, uvjeravam vas da spavam mirno znajući da sam borbu komentirao onako kako sam ju vidio. Neki će fanovi uvijek pričati o pristranosti i to je OK, ali ja stojim iza svojih riječi kod sva tri meča u ovoj trilogiji. Ovu noć (kada se odvio UFC 252, op.a.) neću tako brzo zaboraviti. Toliko sam zahvalan za ovaj posao i pokušavam zaraditi svoje mjesto na svakoj priredbi. Vječno ću cijeniti sve vaše povratne informacije te podršku”, zaključio je sjajni komentator.