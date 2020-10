Šef UFC-a Dana White na konferenciji za medije otkrio je kako je čuo da je Habib bio ozbiljno ozlijeđen, ali je unatoč svemu pobijedio u borbi

Habib Nurmagomedov obranio je sinoć titulu svjetskog UFC prvaka u lakoj kategoriji svladavši u Abu Dhabiju Amerikanca Justina Gaethjea, a nakon borbe je šokirao sve i objavio kraj karijere.

Nurmagomedov (32) je poslije borbe, koju je posvetio nedavno preminulom ocu, objavio i kraj karijere u kojoj je ostvario 29 pobjeda, bez ijednog poraza. Odmah poslije borbe je rekao da je ovo njegova zadnja borba u MMA svijetu i da završava karijeru, kako je i obećao majci.

Nakon borbe šef UFC-a Dana White imao je neke vrlo zanimljive izjave.

‘Nije bio sav svoj’

“Mogli ste reći, barem sam ja mogao reći, gotovo pa da je ovo večeras imalo miris iznenađenja. Kad pogledate kako je reagirao na vaganju, kako se ponašao dok je večeras izlazio. On nije bio sav svoj, duboko je disao. Ali, vau…”, rekao je White na konferenciji za medije pa iznenadio sve prisutne.

Naime, otkrio je da je Habib zapravo cijelo vrijeme bio ozlijeđen.

“Kroz što je sve ovaj momak prošao. Svi možemo biti sretni što smo večeras gledali kako se bori. A slušam i glasine o drugim stvarima o kojima nisam imao pojma. Izgleda da je bio u bolnici i da je slomio stopalo prije tri tjedna. Imao je slomljena dva prsta i jednu kost u stopalu ili mu se nešto slično tome dogodilo. To su mi rekli ljudi iz njegovog kuta, a on nije o tome ništa pričao. On je jedan od najčvršćih ljudi na svijetu, on je najbolji ‘pound-for-pound‘ borac svijeta. I vrijeme je da ga ozbiljno počnete stavljati među one koji zaslužuju status najboljeg svih vremena”, zaključio je šef UFC-a.