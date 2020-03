[VIDEO] PRIJE 9 GODINA SVIJET JE UPOZNAO BUDUĆEG UFC VLADARA, A LEGENDA NAJVEĆU MOGUĆU BOL: O ovom se dan danas priča

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 19:14 20.03.2020

Jones je u trećoj Rua prvo bacio na tlo i dobro ga izudarao laktovima, a onda mu servirao neopisivu bol

Prije točno devet godina, najbolji P4P borac u UFC-u, i po mnogima najtalentiraniji borac koji se ikad borio u ovoj elitnoj organizaciji slobodne borbe, Jon Jones postao najmlađi prvak u povijesti UFC-a, i tu laskavu titulu nosi i dan danas…

[VIDEO] OVAKO NEŠTO BRUTALNO DUGO NISMO VIDJELI: Pogledajte najbolje nokaute ikad u UFC-u koji su ostavili mnoge u nevjerici

Tehnički nokaut u 3 rundi

Dogodilo se to 19. ožujka 2011. u Prudential Centeru u Newarku, New Jerseyju, kad je kao 23-godišnjak nokautom u trećoj završio jednog od najpopularnijih boraca svijeta u to vrijeme, Mauricija “Shoguna” Rua, koji na iznenađenje nije obranio pojas prvaka poluteške divizije.

Udarac u jetru za kraj priče

Jones je u trećoj Rua prvo bacio na tlo i dobro ga izudarao laktovima i ostalom artiljerijom iz svog udaračkog arsenala, a nakon što se Shogun pridigao, teturavši i vidno ošamućen počeo se kretati unazad prema ogradi, na što je Jones priču završio udarcem u jetru i lijevim koljenom, a poznato je da je udarac u jetru jedan od najbolnijih i najgorih udaraca koje jedan borac uopće može dobiti, ako naravno sjedne. Pogledajte kako je to izgledalo.