SPEKTAKULARNI PREOKRET: Preživio je sve moguće udarce, a onda je senzacionalno uzvratio; gledatelji i komentator ostali u nevjerici

‘Egli je poznat jiu-jitsu majstor te je u meč ušao s rezimeom od devet pobjeda’

Final Fight Championship vratio se u akciju i novu sezonu započeo FFC 35 eventom u vegaškom “Fight Domeu” 19. travnja, javlja borilački portal Fight Site i ističe kako je priredba gledateljima ponudila odličnu priredbu i jedinstvenu priliku da u jednoj večeri uživaju u MMA i kick-boksing borbama, kao i u sjajnom boksačkom meču u kojem je nastupio Mayweatherov pulen Kevin Johnson.

Međutim, najnapetija borba je svakako bila borba za titulu u kojoj je FFC velter prvak Ben Egli po prvi put branio pojas kojeg je osvojio lani na FFC-u 31. U suprotnom kutu mu se našao Joey Holt iz Ohija.

Egli je poznat jiu-jitsu majstor te je u meč ušao s rezimeom od devet pobjeda putem ‘submissiona’, dok se njegov protivnik Holt može pohvaliti i boksačkom karijerom, a činjenica da je do pet pobjeda došao nokautom mu je osigurala nadimak ‘The Hitman’. Bila je to borba koja je pobjednika dobila preokretom. U prvoj rundi Holt je desnim direktom točno i snažno pogodio svog protivnika koji je samo počeo padati, a onda mu je u tom padu plasirao još jedan aperkat.

Činilo se kako će Egli izgubiti borbu. No, nekako je preživio napade na tlu, pridigao se, iako je bio vidno uzdrman… No, u drugoj rundi ga je rušio na pod, izdominirao, a nakon drugog dizanja u stojku ponovno ga je bacio na pod i “gušenjem” pobjedio protivnika. Inače, “submission” je specijalnost Ben Eglija. Pogledajte kako je to izgledalo.