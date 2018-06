‘Ovakvo nasilničko ponašanje Hrgovića ne događa se prvi put’

Najbolji profesionalni hrvatski boksač, 26-godišnji Zagrepčanin Filip Hrgović, uletio je u petak u prostorije Hrvatskog boksačkog saveza i izazvao incident. Do svađe je navodno došlo jer je Hrgović htio da boksački savez plaća njegovog osobnog trenera Yousefa Hasana što je Savez odbio pa je Hrgović zaprijetio odustajanjem od Olimpijskih igara.

Incident je završio i razbijanjem po prostorijama Saveza, a Hrgović je prijavljen policiji kojoj se javio prije izvanredne konferencije za medije. Policiji ga je prijavio tajnik boksačkog saveza Marko Marović. Hrgović se ispričao što je konferenciju sazvao baš na dan kada Hrvatska igra svoju prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu pa objasnio što se dogodilo u petak…

‘Nasilnički nasrnuo na tajnika HBS-a prijeteći mu fizičkim nasiljem’

Hrvatski boksački savez u utorak je održao press konferenciju nakon koje se oglasio i priopćenjem s izjavama sa spomenute presice, kojeg prenosimo u cjelosti:

“Nakon nasilničkih izgreda Filipa Hrgovića, sazvali smo Predsjedništvo HBS-a sa članovima Izvršnog odbora te donijeli zajednički stav. Naime dana 15.lipnja 2018., u petak, Filip Hrgović posjetio je prostorije HBS-a u kojima je nasilnički nasrnuo na Glavnog tajnika HBS-a prijeteći mu fizičkim nasiljem, ali i grubo verbalno vrijeđajući uz psovke, njega i sve članove Izvršnog odbora, spominjući kroz psovke majku, Boga i nazivajući ih lažovima.

Histerično je galamio i prijetio kako će demolirati ured, a sve nas razbiti, dok je tajniku nakon prijetnji poručio: “pogledaj se kako izgledaš, žao mi te jer imaš metar i pol, inače bi te razbio“.

Na izlasku iz ureda, strgnuo je uokvirenu fotografiju sa zida te je istu snažno razbio o pločice. Narednog dana u subotu 16. lipnja 2018., nastavio je sa verbalnim nasiljem na sazvanoj konferenciji za novinare, nazivajući članove Hrvatskog boksačkog saveza, lažovima, uhljebima, parazitima, miševima, udbašima, mrziteljima Hrvatske, hrvatskih simbola i pjesama te jugonostalgičarima (postoji autentična snimka sa spomenute konferencije za novinare).

Već ranije prijetio telefonskim putem

Ovakvo nasilničko ponašanje ne događa se prvi put. Već ranije je prijetio telefonskim putem bivšem predsjedniku HBS-a i sadašnjem članu IO-a Anti Vičeviću te Glavnom tajniku Maroviću, za što je tada bio i prijavljen nadležnim tijelima. Također, na Svjetskom prvenstvu u Almatiju, razbijao je inventar te je posljedično dobio od Svjetske organizacije novčanu kaznu i suspenziju.

Ono što je F.Hrgovića nagnalo na nervozu, jeste zapravo njegov odnos s bivšim trenerom Leonardom Pijetrajem. Čovjekom koji ga je i doveo do Olimpijade. HBS ima uspravnicu, a to je Hrvatski olimpijski odbor, čije pravilnike i zakonitosti poštuje, a što to znači, znaju i glavni tajnik HOO-a g. Josip Čop i predsjednik g. Zlatko Mateša. Leonard Pijetraj je najtrofejniji hrvatski boksački

trener te osvajač svjetskih i europskih medalja u taekwondou, koji je kao takav i vrlo poštovan u boksačkim krugovima, ali i u drugim borilačkim sportovima.

Što se tiče sastava IO-a i vodstva HBS-a, čine ga časni ljudi, generali pobjedničke hrvatske vojske, gospodarstvenici koji zapošljavaju od 15 do 150 radnika u svojim poduzećima, bivši boksački šampioni, neki i braća poginulih branitelja iz domovinskog rata, branitelji, a od kojih je jedan i više puta ranjavan.

‘Da su se svi branitelji ponašali poput Hrgovića, on bi danas boksao za Jugoslaviju’

Filip Hrgović je kroz sport nažalost i sam bio hrvatski vojnik temeljem sporazuma HOO-a i MORH-a o podršci vrhunskim sportašima. Da su se svi branitelji, koji su živote položili za domovinu, ali i mi koji smo preživjeli domovinski rat ponašali ovako kao što se ponaša F.Hrgović, on bi danas boksao za Jugoslaviju jer Hrvatske države ne bi bilo. On nas proziva jugonostalgičarima, a sam je nemuštim izlikama prekršio obećanje da će nastupiti za nacionalni boksački tim Hrvatski vitezovi u Svjetskoj boksačkoj ligi, kao što je i godinu dana ranije odbio nastupiti na Europskom i Svjetskom seniorskom prvenstvu. Naš WSB tim Hrvatski vitezovi nastupa pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović, a boksači u ring izlaze praćeni domoljubnom

pjesmom „Lijepa li si“, ogrnuti plaštem s pleterom te poznatim hrvatskim crveno bijelim kockicama. F.Hrgović očito treba pomoć stručnih službi, a pri tom ne smatramo da su to boksački treneri.

Dobili smo i potporu od mnogih braniteljskih udruga sa svih strana RH, bivših pripadnika postrojbi specijalne policije, gardijskih brigada i inih sudionika domovinskog rata. Potpora nam dolazi i izvan granica Hrvatske, iz zemalja Europe, gdje smo posljednih godina prepoznati kao Savez koji ustrajno i marljivo podiže kvalitetu boksa u svim operativnim segmentima. Samo prošle

godine smo u Hrvatsku donijeli devet europskih i jednu svjetsku medalju, a u 2018. već četiri europska odličja od čega tri seniorska. Što se tiče nacionalnog prvenstva i Svjetske boksačke lige sa tim ste rezultatima već upoznati.

‘Neki sad najavljuju privatne tužbe’

Zbog uvreda koje je F.H. iznio prema vrijednim djelatnicima HBS-a te članovima IO-a, neki najavljuju privatne tužbe, a neki se ne žele kontaminirati nasilnim karakterom F.Hrgovića. Pozivam institucije RH da djeluju i zaštite dignitet spomenutih ljudi, ali i njihovu osobnu sigurnost nakon izrečenih prijetnji.

Ujedno se zahvaljujem svima iz medija, kao i djelatnicima MUP-a koji su pravodobno i profesionalno odreagirali i zaštitili djelatnike na dan nesportskog i

nemilog događaja. HBS će donijeti odluku o stavu prema F.Hrgoviću te tražiti očitovanje od Središnjeg državnog ureda za sport i HOO kao nadležnih institucija. I na kraju, u športskom duhu, ostavljamo F.H. mogućnost javne isprike vezano za nasilničke ispade 15. i 16. lipnja 2018. godine”, stoji u priopćenju.