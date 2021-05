Miočić je početkom godine ostao bez pojasa UFC-ova prvaka teške kategorije nakon što ga je nokautirao Francis Ngannou

Odnosi moći promijenili su se u UFC-u otkad je Francis Ngannou preuzeo pojas u teškoj kategoriji. Stvorio se romb teškaša koji smatraju da zaslužuju nositi pojas prvaka. Uz Ngannoua, tu je njegov sljedeći protivnik Derrick Lewis te Jon Jones i Stipe Miočić.

Problem je što predsjednik UFC-a Dana White ne da Jonesu da se odmah bori s Ngannouom, već ga tjera da se bori s Miočićem. Portvrdio je to u svom posljednjem razgovoru za Yahoo Sports.

“Jon Jones se sutra može umiroviti na vrhu. Ako me sutra nazove i kaže da se umirovljuje, ja neću biti šokiran niti ću biti slomljen zbog toga. Čestitao bih mu na toj odluci. Da me sutra nazove i kaže da se želi boriti idući dan, da želi Stipu, rekao bih – sjajno. Bio bih istog trenutka spreman to dogovoriti”, objasnio je White.

Stipe želi borbu u Splitu

Miočić je početkom godine ostao bez pojasa UFC-ova prvaka teške kategorije nakon što ga je nokautirao Francis Ngannou. U nedavnom razgovoru za CroatianSports govorio je o budućim planovima te je otkrio kako bi se volio jednog dana boriti na Poljudu.

“I dalje treniram kako bih bio spreman. Godišnje odmore priprema žena, ona je sva u tom, a ja bih sve zeznuo. Odlazimo često na Floridu. Hrvatska? Imamo dijete, drugo je na putu, tu je i covid… Teško je vratiti se. Htio bih vidjeti oca više od ičega. Nadam se da ćemo, kad dijete malo poraste, doći na tjedan dana”, kazao je Miočić.

“Želim li borbu u Splitu? Dovraga, da! Tko ne bi? Sjajno je boriti se u Clevelandu, to je moj rodni grad. Ali volim hrvatski navijački mentalitet. Hrvatska je prelijepa zemlja i volio bih to. Da mi ponude borbu u Hrvatskoj, naravno da bih pristao. Odmah!”, poručio je i dodao kako nije gledao uživo Hajduk.