POZNATI UFC BORAC OTKRIO MRAČNU TAJNU: ‘Bio sam spreman ostaviti ženu, djecu i sve iza sebe. Htio sam se ubiti’

‘Bio sam spreman ostaviti ženu, ostaviti djecu i ostaviti sve iza sebe. Imao sam suicidalne misli’

UFC veteran Jeremy Stephens je u šokantnom intervjuu za ugledni ESPN otkrio kako onaj poraz od Josea Alda na UFC on FOX 30 priredbi u srpnju 2018. godine još uvijek nije u potpunosti zaboravio. Borac koji je u 43 profesionalna meča tek dva puta izgubio nokautom izjavio je sljedeće:

“Nakon tog meča, gledao sam svoju djecu koja imaju 7 i 9 godina. Moji roditelji su se rastali kada sam imao otprilike toliko godina, kada sam imao 8. Bio sam spreman ostaviti ženu, ostaviti djecu i ostaviti sve iza sebe. Imao sam suicidalne misli”, otkriva UFC veteran i dodaje:

‘Nisam vjerovao više u sebe’

“Nisam vjerovao više u sebe. Zašto bi mladi klinac iz des Moinesa u Iowi postao svjetski prvak? Točno tada, kada sam trebao doći do šanse osvojiti pojas, opet sam posrnuo. Nisam imao niti malo samopouzdanja. To su bile stvari koje su me kočile.”

Stephens, koji se u subotu bori sa Zabitom Magomedsharipovom na UFC-u 235 eventu rekao je i da se stalno pita zašto je “pao u svojim najvećim trenucima”. Priznao je i, pišu Amerikanci, da osjeća slične emocije kao prilikom odrastanja.

Bio je zlostavljan

Kao mladić pohađao je 14 različitih osnovnih škola. Stephens nije imao mnogo prijatelja kasnije u srednjoj školi i bio je zlostavljan. Rekao je da “nikada nije pokušao samoubojstvo, ali kako se osjećao da je na mračnom mjestu”…

Dobar dio problema je riješio terapijom u “Choice Centru” u Las Vegasu. Ta odluka mu je spasila život.

‘Imam osjećaje i probleme, normalna sam osoba’

“Malo sam znao o nekim stvarima kad sam stigao u ovaj program, samo sam morao promijeniti svoje razmišljanje. Nađite neke alate, otkrijte malo više o meni. Podijelite ih s ljudima kako bi mogli vidjeti odakle dolazim i da mogu učiti iz njihovih životnih iskustava. Ljudi gledaju nas borce i misle da smo uvijek čvrsti, jaki, da nas ništa ne može uništiti. Ali ja sam bio u lošem stanju. Ja sam normalno ljudsko biće, ja sam osoba, imam osjećaje, imam probleme. Put kroz ovaj program me gurnuo na novi nivo u mentalnom smislu. Pomoglo je mojoj obitelji. Vidio sam kako je imalo utjecaja na moju vezu i otvorilo mi je put jednom čitavom novom svijetu”, zaključio je Stephens intervju za ESPN.