[VIDEO] NAŠE BOKSAČKE UZDANICE VRATILE SE U DOMOVINU POD STROGIM MJERAMA: Poznati trener napravio šou; ‘Moram se dezinficirati, da ne bi imao noćne more’

Naše boksačke uzdanice vratile su se u domovinu i sad su u samoizolaciji

Jedna od naših najvećih uzdanica na, zbog koronavirusa u ponedjeljak prekinutom kvalifikacijskom turniru za OI u Londonu Toni Filipi i njegov trener Tomo Kadić iz uspješnog BK Gladijator, vratili su se u domovinu pod strogim mjerama uvedenim zbog pandemije koronavirusa.

Sve zbog zaštite i borbe protiv COVID-19

Prije dva dana u razgovoru s njim kazao nam je kako će obojica poštovat protokole koji se moraju poštovati u ovakvim situacijama glede samoizolacije..

No, niti sam nije mogao sanjati kakvu će “torturu” proći na putu do Zagreba, naravno sve zbog zaštite i borbe protiv COVID-19, virusa koji je poharao Europu i svijet, te zaustavio svijet sporta, i koje su nužne. Tako je Tomo Kadić na svom Facebook profilu objavio post koji prenosimo u cjelosti:

‘Preživjeli smo i ovaj let iz Londona u kojem su glavni junaci bili Minioni i likovi iz Mortal Kombata’

“Preživjeli smo i ovaj let iz Londona u kojem su glavni junaci bili Minioni i likovi iz Mortal Kombata. Zaista nisam očekivao ovakvu ninja program zaštitu, ali definitivno treba paziti i održavati higijenu.

‘Više ni ne možeš znati jel’ to neki bombaš, ili je bolestan, ili je zaista čovjek oprezan’

Zapravo najviše me bilo strah ovih zamotanih, jer više ni ne možeš znati jel’ to neki bombaš, ili je bolestan, ili je zaista čovjek oprezan…

Sve u svemu, sva sreća da su nam u avionu dali novine za čitanje pa neće bit problema s toaletnih papirom ilti tariguzom, koji je postao traženija roba u Hrvatskoj od kvasca, jer su ljudi u histeriji zaboravili da se teško kruh samo od brašna i soli radi

Stigli jesmo i sad jurim doma da napravim potpunu dezinfekciju tijela, ali i mozga kako ne bi imao noćne more od ovih likova.

Uskoro više”, stoji u urnebesnoj objavi Tome Kadića.

Javio se iz samoizolacije

Dva sata kasnije, Kadić se javio iz samoizolacije…

“I evo, stigli smo. Započinje i službeno naša samoizolacija, a kako bi ju bilo bolje otvoriti nego s jednom šljivom iz 1975. Naravno, i moja doktorska ekipa ovdje samnom. Oni će se brinuti o mojoj sigurnosti i snazi, a to je doktor kulen, malo domaćeg sira, jedna domaća kobasica slavonska, lukec domaći, ovo smo ipak morali kupiti, gospon doktor češnjak, ali naravno, to ne ide bez domaćeg ajvara”, briljirao je Tomo Kadić na Facebooku, malo se našalivši u ovoj krizi. Smijeha nikad dosta, smijeh i zafrkancija najbolji su lijek za sve. Pogledajte i sami kako je to izgledalo.