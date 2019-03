POZNATI MMA BORAC ISPRATIO MIRKA U MIROVINU: Ništa poput ovih riječi ne ukazuje na to što Cro Cop znači u svijetu borbi

‘Kao borilački fan ne možeš pobjeći od misli da više nikad nećeš gledati Cro Copa’

Prilično je Chael Sonnen, američki MMA borac s bogatim iskustvom borbe u UFC-u, sada i u Bellatoru, gledan na svom YouTube kanalu. A jedna od njegovih posljednjih objava bila je i ona po saznanju da je Mirko Cro Cop Filipović bio prisiljen umiroviti se.

CRO COP OBJAVIO KRAJ KARIJERE: ‘Imao sam moždani udar prije tjedan dana, moram se boriti za život’

Iznenadilo je to 41-godišnjeg borca u monologu kroz koji je teško dokučiti smatra li da je ta informacija pozitivna ili negativna stvar, navodi Fightsite citirajući njegove riječi:

Obožavatelji moraju biti razočarani

“Mirko Filipović se umirovio. Ne znam je li to dobra ili loša vijest. Vrijedi spomenuti kako je prošlu borbu izgledao sjajno. Imao je moždani udar i doktori su mu rekli da se više ne treba boriti. Cro Cop je to prihvatio i rekao da je imao sreće te da neće više dozvoliti Scottu Cokeru i drugima da mu ugovore borbu.”

“Dio mene je, a vjerujem i veliki dio vas, zahvalio Bogu nakon te vijesti. Ali, istovremeno to nije mogla biti jedina pomisao. Kao borilački fan ne možeš pobjeći od misli da više nikad nećeš gledati Cro Copa. To je mač s dvije oštrice. Mislim da je to zapravo kompliment Mirku. Da je njegova karijera, njegova prisutnost i njegov stil nešto za što obožavatelji nisu spremni da im se tako naprasno oduzme”, govorio je Sonnen biranim riječima u konačnici i pozdravivši njegovu ideju o umirovljenju.

Zauzima posebno mjesto

“Mi bi trebali ovdje govoriti o zdravlju i drago mi je da će Mirko biti dobro. On ima jedno posebno mjesto u ovom sportu. Kasne 90-i početak 2000-tih, nevjerojatno je ono što je on tada radio. Nadam se da će i dalje ostati u sportu, dolaziti na evente i sudjelovati u njima na neki način, jer ljudi ga vole vidjeti.”