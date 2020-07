KSW event uživo iz Varšave moći ćete pratiti u programu RTL-a u subotu od 22 sata.

Nakon što je UFC krenuo sa svojim priredbama, vrijeme je da se u oktogon vrate i KSW-ovi borci. Onaj koji nas najviše zanima je Filip Pejić, poznat i pod nadimkom Nitro. Njegov je sljedeći protivnik Roman Šimanjski, borac kojeg smo imali priliku gledati u Zagrebu prije osam mjeseci

“Očekujem pobjedu ovog puta u Poljskoj. Nadam se pobjedi, a vidjet ćemo. Dobar protivnik, poznato lice u Poljskoj, vratit će me na stare puteve ako pobijedim”, rekao je Pejić uoči svog puta u Poljsku za RTL.

Pejić je upisao poraz na zagrebačkom eventu. Mnogi su mislili da ga je zapravo svladala trema, ali istina je da je doživio veliku obiteljsku tragediju.

“Meni je to što mi je mama umrla, to me više poljuljalo u glavi nego što me publika poljuljala. Sad je to totalno drugačije, smireniji sam. Više nisam nabrijan, a onda izgubim snagu prije borbe, nego kad uđem u borbu onda ću eksplodirati”, rekao je Nitro.

‘Idemo dalje što god bilo’

Prokomentirao je i činjenicu da će se boriti pred praznim gledalištem.

“Dosta dobrih borbi je bilo sada u UFC-u koje smo mogli gledati što se tiče bez publike pa ja mislim da bi to mogla biti dobra stvar. Uđeš unutra, odradiš kao i na treningu, nemaš taj hype prije, mislim imaš hype naravno, ideš na borbu, piše ti se u skor na kraju, nisi onoliko, kako bi rekao, toliko nabrijan”, objasnio je hrvatski borac.

Za kraj je odgovorio na pitanje je li ovo za njega “biti ili ne biti” borba.

“Nemam još ni 28 godina napunjenih, kako onda može biti ili ne biti. Još sam na početku te neke velike karijere, ajmo se tako izrazit, ali meni ne predstavlja to tako, jedna od borbi i to je to. Idemo dalje što god se dogodilo” zaključio je Pejić.

KSW event uživo iz Varšave moći ćete pratiti u programu RTL-a u subotu od 22 sata.