POZADINA BI VAS MOGLA ITEKAKO IZNENADITI: Ruiz otkrio zašto je izgubio meč protiv Joshue, a svima je promakao važan detalj

Britanski boksač Anthony Joshua vratio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po verzijama IBF, WBO, WBA i IBO detroniziravši u Saudijskoj Arabiji prvaka Amerikanca Andyja Ruiza na bodove, jednoglasnom odlukom sudaca.

Ruiz je u lipnju ove godine u New Yorku nanio jedini poraz Joshui i napravio jedno od najvećih senzacija u povijesti boksa. No, revanš nije ponudio spektakl poput tog meča, koji je obilovao preokretima, već je u Rijadu dvoboj otišao do maksimalnih 12 rundi.

Joshua je tijekom cijele borbe imao kontrolu, skupljavši bodove kod sudaca i državši na distanci Ruiza, koji je ozbiljnije zaprijetio Britancu samo u osmoj rundi. Sva tri suca su uvjerljivom razlikom u bodovima ocijenili da je Joshua bio bolji.

Zašto je izgubio meč?

Nakon meča meksički je borac pokušao objasniti što se dogodilo, odnosno zašto je izgubio meč, a zavapio je i kako želi treću borbu.

“Želim treću borbu”, poviknuo je Ruiz i zatim pojasnio zašto je izgubio meč.

“Ovo je bila njegova noć. Ja se nisam pripremio kako sam trebao, imao sam previše kilograma. Ako bude treća borba, a ja je želim, doći ću spremniji nego ikad. Mislio sam da ću biti jači nego ikad, ali ispalo je da sam ga naganjao po ringu i zbog toga nisam mogao ispaljivati svoje kombinacije”, naglasio je sada već bivši prvak.

Međutim, pojavio se i zanimljiv detalj, odnosno video u kojem Joshua pita Ruiza kakav mu plan igre za meč, a ovaj mu je, pazite sada, sve otkrio. Joshua ga je u šali pitao kojom strategijom da se posluži kako bi ga dobio, a ovaj mu je kroz smijeh rekao “pokušaj boksati oko mene”.