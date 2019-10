POTRESNO SVJEDOČANSTVO O NAPADU KOJI JE ZGROZIO SVIJET: ‘Bježao je preko školskog igrališta. Nevjerojatno što smo doživjeli’

Razgovarali smo s Ivanom Habazin nakon napada na njezina trenera Jamesa Alija Bashira u Flintu

Nije mogla ni sanjati kakav će horor proći kad je polijetala za Ameriku prema Flintu u Michiganu, gdje je trebala odraditi meč karijere protiv svjetske prvakinje Claresse Shields za WBC I WBO pojas u supervelter kategoriji. Najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin proživjela je pakao, a posljedice će se još dugo osjećati. Ne samo emotivno…

Najnovije informacije govore kako je njezin trener James Ali Bashir od ponedjeljka u bolnici u New Jerseyju. Stanje je ipak ozbiljnije nego što su liječnici prvo mislili. Desnu nogu danima nije osjećao… Prvo su liječnici mislili kako ju je malo zaležao, da bi se ispostavilo da ima krvarenje u mozgu. Prvotno to uopće nisu znali.

Doznali da ima krvarenje u mozgu pukom srećom

“Do prave dijagnoze je došlo pukom srećom, sam Bog je bio tu da je netko pogledao taj nalaz i vidio da ima krvarenje u mozgu. Znači, bio je životno ugrožen dok se nije saznala prava dijagnoza”, rekla je Ivana Habazin s kojom smo porazgovarali pet dana nakon napada brata Claresse Shields na Jamesa Alija Bashira, u incidentu koji je zgrozio boksački svijet. Ivana se još uvijek navikava na vrijeme. Malo je muči vremenska razlika, pa je umorna.

No, stalno razmišlja o treneru. Kako je on, pije li lijekove, stalno ga zove… Znate kakvi su boksački treneri starog kova. Kad ih pitaš kako su, oni će ti uvijek reći dobro… Pa i kad nije. Dobio je i hrpu lijekova, govori nam Ivana, koja nam se u intervjuu potpuno otvorila. Suznih očiju i s knedlom u grlu, govoreći nam o tome što je sve doživjela, od problema s dobivanjem vize, pa do administrativnih teškoća u samoj Americi, napada i dramatičnih trenutaka koji su uslijedili.

Nikad još nismo vidjeli Ivanu tako emotivnu, pogođenu, a opet jaku i ponosnu.

‘Sva sreća da je netko pogledao nalaze’

“Joj, da sam barem dobro. Nisam imala prostora razmišljati o ničemu jer je bila takva situacija, iako sam bila svjesna svega što se dogodilo. Sto stvari se moralo organizirati. Ideš u bolnicu, 300 ljudi me zove, ne mogu se nikome javiti. Nismo znali što će biti. I dok sam kući išla, mislila sam na svog trenera. On je išao avionom kući na svoju stranu, u New Jersey. Opet ne znaš što je s njim. Zovem ga u ponedjeljak, taj cijeli dan je spavao, nije mogao ustati. Sva sreća da ga je netko nazvao, sva sreća da je netko pogledao nalaze. To je Božje djelo. Sigurna sam u to”, počinje svoju emotivnu ispovijest za Net.hr Ivana Habazin, koja nam se potpuno otvorila.

“Vidjela sam kad je dobio udarac u potiljak, točnije dobio je udarac više prema uhu. Teško je to reći. Trajalo je to sekundu, ali to je ono što sam vidjela. To što se dogodilo je za svaku osudu, nemam tu puno za reći. Svi sad nešto pričaju da je to bila verbalna svađa, on je rekao ovo, ona je rekla ono, ali ta žena se nije gasila na presici. Izvaljivala je takve ružne stvari, uvijek je imala neke glupe komentare. Oni su znali da ona ima problema, psihičkih problema. To su kasnije, kao, rekli… Nema ona što raditi na takvom eventu. Razumijem da trener nije upotrijebio lijepe riječi, ali radi se o napadu na starijeg čovjeka i to je za svaku osudu, takvo što se ne može opravdati”, objašnjava nam Ivana u čime se glasu miješa ogorčenje i ljutnja.

Njezin bivši trener, čovjek koji ju je boksački izgradio i zahvaljujući kojem je i postala IBF-ova prvakinja svijeta, cijenjeni Vlado Božić, kazao nam je u razgovoru prije dva dana kako je Ivana "odbila ozbiljan novac u svjetskim okvirima da uđe u ring protiv Shield nakon napada".

Odbila četverostruko veći iznos od prvotno dogovorenog

I sama je Ivana to potvrdila na presici u utorak kazavši kako je odbila četverostruko veći iznos od prvotno dogovorenog.

“Ne bih o iznosu, ali mogu samo reći da sam prihvatila ponudu da bih sad bila milijunašica. Ne mogu otkriti cifru. Ali je velika, stvarno velika”, govori nam “djevojka od nula dolara”, kako je svojedobno rekla za sebe u jednom intervjuu. Otkrila nam je i sve što joj se događalo uoči neodržane borbe.

“Nisam imala problem što se tiče pritiska. Tu su bile neke druge stvari. Znači, sama viza i novac koji sam trebala primiti, ne bih mogla novac dobiti ili bi uzeli postotak, pa bi se to drastično smanjilo. Ništa od toga navedenog nije bio moj problem. Kad boksaš u SAD-u moraš imati svoj ‘social security number’ (SSN). To je nešto preko čega se obavljaju sve evidencije tvoje zarade, na kraju krajeva, odnosno plaćanja taksi i poreza. Oni meni to nisu napravili zato što mi nisu napravili vizu. Odnosno, prvi su mi put napravili vizu na tri mjeseca, nakon toga su je 21. kolovoza tek produljili. S tim da nisu uzeli ubrzani proces, nego regularni proces koji traje i do tri mjeseca. Viza, znači, nije bila gotova. Došla sam na migraciju, nisu me htjeli pustiti u Ameriku…

Očekivala sam da će me ostaviti u Kanadi, ali na kraju, eto, počela sam plakati jer mi je kroz glavu prošlo da mi je ovo najveći meč karijere, a ja ne mogu ući u zemlju. Ono, propast će sve. Na kraju su rekli ‘Ok, ne želimo da zbog nas izgubiš meč, dat ćemo ti privremenu vizu jer je ‘prava’ bila u procesu, a nova još nije bila odobrena. Na kraju kad sam došla tamo rekli su mi da im moram ostaviti novac jer nisam imala SSN, makar imam u ugovoru da sam ‘independent contractor’. Ne znam zašto bih kome ja morala davati postotak za tuđu pogrešku”.

Ivana je bila kao u nekoj međufazi. Nije mogla ništa, a ‘već je bila tu’, možemo to tako reći…

‘Da sam prihvatila ponudu, bilo bi mi deset puta lakše, ali to bi bilo nepoštenje prema mom treneru’

“To je bila katastrofa. Našli smo na kraju rješenje i u četvrtak mi je trener čak bio rekao da ne boksam, zato što su se ponašali prema meni tako kako su se ponašali. Ali Bashir je bio isfrustriran svime. Radio je na pregovorima isto, pa mu je sve teško palo. I onda je sve kulminiralo prošlog petka kad se dogodilo to što se dogodilo. Znate kako je, viđenja su drukčija, netko drugačije vidi neku situaciju. Neki mi govore ‘trebala si boksati’. Nije to samo boksati, ne radi se tu samo o meču o kojem je ovisio, o kojem ovisi moj život. Na kraju krajeva, da sam prihvatila ponudu, bilo bi mi deset puta lakše, riješila bi se svih trenutačnih briga. Sad se ne mogu riješiti svih briga, ali to je kod mene tako normalno.

Zašto bi nešto bilo jednostavno, kad može biti komplicirano. No, niti u jednoj sekundi nisam kalkulirala hoću li prihvatiti ponudu ili ne. Da sam je prihvatila, to bi bilo najveće nepoštenje prema mom treneru, a to ne mogu napraviti jer me čovjek motivirao iz dana u dan, što se tiče ovog meča za koji je rekako kako mu je najvažniji u karijeri. A bila sam spremna kao nikad prije, stvarno sam bila spremna. Imali smo težak trening kamp, bile su mi to najteže i najbolje pripreme dosad”, rekla nam je Ivana Habazin drhtavim glasom…

“Radimo na borbi, po ugovoru bi datum nove borbe trebao biti unutar šest mjeseci. Vidjet ćemo, znat ću vrlo brzo kakva je situacija”.

Razgovor nas je odveo prema dramatičnim trenucima koji su se dogodili…

‘Nisu prvotno vidjeli da ima krvarenje u mozgu pa ga nisu prebacili u drugu bolnicu’

“Dosta je informacija bilo vani koje nisu bile točne. Nisu ga prevozili helikopterom, to je bila jedna od opcija. Ali su čekali da vide kakvo će biti stanje s njim. No, nisu prvotno vidjeli da ima krvarenje u mozgu pa ga nisu prebacili u drugu bolnicu. Išao je ambulantnim kolima u bolnicu u Detroitu. U Flintu nemaju tim za operaciju, a on je morao ići na operaciju vađenja gornih zuba koji su ušli u čeljust iznutra. Čeljust mu je slomljena na tri mjesta. Znači, prvo je trebalo izvaditi sve te zube, zašiti, pa onda kad to sve zaraste, e onda će tek moći ići na drugu operaciju.

A on je ozljedu zadobio, između ostalog, kad je pao i udario licem o pod. Bio je već u nesvjesti kad je dobio udarac jer je dobio udarac u mali mozak, pao je poput stabla na trbuh, glavu… Kad smo došli u bolnicu, bila su dvojica mladih liječnika. Baš sam bila skeptična što će oni obaviti operaciju, Ali, na kraju su je oni i obavili. Bilo smo ukupno 12 sati u bolnici, a oni su nam u 2 ujutro rekli ‘možete ići doma’. Kao, nema nikakvih problema… Dobio je morfij. Tu noć nisam spavala, možda dva sata, bilo me strah da mu se neće što dogoditi, iako su nam rekli da je sve u redu, da može na otpust.

No ja nisam imala osjećaj da je sve u redu. Jutro poslije mi je rekao da ne osjeća desnu nogu i da mu nije dobro. Otišli smo u bolnicu, ali su mu napravili samo magnet, nakon 45 minuta rekli kako je sve u redu i kako se možda zaležao, zasjedio u tom dijelu noge, te kako će sve proći za nekoliko dana. Idući dan opet mu nije bilo dobro, noga mu je bila još gora.

SVI SU ZGROŽENI DIVLJAČKIM NAPADOM NA TRENERA NAŠE PRVAKINJE: ‘To je dno-dna, nedopustivo, katastrofa za boks’

‘Čeka se nalaz da se vidi je li se krvarenje raširilo’

Otišao je doma i kad sam došla u Europu javio se svaki put na moj poziv, ali mi je govorio kako mu se spava. Nije izdržao do srijede kako je rekao, nego su zvali iz Detroita iz bolnice. U subotu su napravili magnet i rekli kako nije ništa, a onda je pukom srećom netko pogledao nalaz i vidio krvarenje. Potom su mu rekli da ide hitno u prvu bolnicu. Sad je primarno da vidimo što će biti s njim. Nije baš bajna situacija jer, realno, još ne znamo što mu je. Čeka se taj nalaz da se vidi je li se krvarenje raširilo, a ako jest, koliko? Kakva je situacija, ne znam, ali razmišljam pozitivno”.

Na jednoj od snimki koje su se pojavile u medijima i na društvenim mrežama, može se vidjeti kako je Clarissin brat na uvjetnoj Artis Mack nakon napada počeo trčati prema izlazu iz zgrade. No, dosad nismo znali što se nakon toga događalo.

“Okrenuo se i počeo trčati, ali srećom bježao je preko igrališta osnovne škole gdje uvijek stoji jedan policajac, pa ga je on vidio. Bilo mu je čudno zašto bježi preko igrališta. Vrlo brzo je čuo što se dogodilo. Našli su ga nakon sat vremena. Brzo se to riješilo i on je sad ponovno u zatvoru. Treba se sad okrenuti budućnosti, da izvučemo najbolje iz ovog svega. Odmorit ću se još cijeli sljedeći tjedan i onda početi s treningom, ukupno dva tjedna sam planirala odmor. Treba biti pametan, mislim da su mi i ponudili novi datum. Nešto će valjda biti. Teško mi je sad reći što se dogoditi, ali nadam se najboljem”, zavšila je Ivana Habazin.