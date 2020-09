PONAJBOLJI MMA BORAC ŽELI MIOČIĆA: Počeo je stvarati veliki pritisak na UFC, ali ima dobar argument zašto baš on treba dobiti šansu

Prvak poluteške tvrdi kako Miočiću nije u interesu boriti se s Ngannouom

Prije dva tjedna završila je jedna od najuzbudljivijih UFC-ovih trilogija u povijesti, Stipe Miočić po drugi je puta za redom svladao Daniela Cormiera, obranio titulu prvaka i pritom ga umirovio, a sebi je osigurao i naslov najboljeg teškaša u povijesti.

Što se Miočića tiče njemu tek sada predstoji najuzbudljiviji dio karijere. Rivalstvo s Cormierom je završeno i vrijeme je da prvak dobije novo, ali još uvijek se UFC ne može odlučiti kojem će borcu dati priliku za napad na naslov. Najbolje je do sada kotirao Francis Ngannou, Kamerunac s francuskom putovnicom kojeg je Miočić savladao prije nekoliko godina, ali nedavno je ponajbolji MMA borac svih vremena Jon Jones odlučio preći iz poluteške u tešku kategoriju i zakomplicirao stvari.

‘Sve se poklopilo’

Jones smatra kako je baš on taj koji bi odmah trebao dobiti šansu za naslov i već je na Twitteru počeo forsirati takav ishod, odnosno stvarati pritisak na UFC. Prvak poluteške tvrdi kako Miočiću nije u interesu boriti se s Ngannouom, odnosno kako Stipi nije u interesu boriti se s Ngannouom jer ima više toga za izgubiti nego dobiti, smatra pak kako mu treba novi izazov. A smatra kako je taj novi izazov baš on, “najbolji borac svih vremena”.

“Stipe se ne želi boriti s Francisom. Iz njegove točke gledišta, u borbi s Ngannouom on više može izgubiti nego dobiti. Miočić je tražio novi izazov, a zašto se ne bi borio sa mnom najboljim borcem poluteške? Kilažom smo tu negdje, a dok se on oporavi od meča s Cormierom taman ću i ja biti spreman za meč. Sve se poklopilo. Meč s Ngannouom bit će prerizičan za Miočića, a ako i pobijedi neće puno dobiti, s druge strane meč protiv mene ima više smisla za nas obojicu. To će biti superborba”, kazao je Jones.

I činjenica je, Miočić je sam kazao kako ga meč s Ngannouom baš i ne privlači jer ga je u prvoj borbi lako svladao te da bi htio neki novi izazov, a pritom je čak spominjao i egzibicijski boksački meč poput onog između Conora McGregora i Floyda Mayweathera.