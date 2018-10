MAJSTORSKI POTEZ NAŠEG NOVOG BORCA: Pogledajte prvu Ishiijevu pobjedu pod hrvatskom zastavom

Foto: Screenshot: You Tube

16:48 22.10.2018

Ovih dana se pojavio i video čitavog meča protiv Stambrauskasa sa GMC-a 17 na You Tubeu

Japansko-hrvatski borac Satoshi Ishii nastavio je s pobjedama nakon što je postao dio tima Mirka Cro Cop Filipovića u zagrebačkim gajnicama. Japanski borac koji nastupa pod hrvatskom zastavom slavio protiv Rokasa Stambrauskasa na GMC 17 eventu u njemačkom Düsseldorfu, koji se održao prije tjedan dana.

Do pobjede ‘prisiljavanjem na predaju’

Ishii je do pobjede prekidom “prisiljavanjem na predaju” u prvoj rundi. Svog je protivnika uhvatio “u škare”, ali to nije bio jedini Stamburauskasov problem u tom trenutku. Ishii je izgledao raspoloženo. Ovih dana se pojavio i video čitavog meča protiv Stambrauskasa sa GMC-a 17 na You Tubeu.

Šahovnica na hlaćicama

Vrijedi spomenuti kako je Ishii u kavez ušao s majicom Cro Cop tima, kao i u borilačkim hlačicama na kojima na desnoj strani dominira poznata hrvatska šahovnica. Pogledajte kako je to izgledalo.