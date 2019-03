VIDEO KOMPILACIJE KOJE GOVORE SVE O CRO COPU: Više ga neće biti u ringu, ali njegov trag je neizbrisiv

Još jedna velika karijera stigla je do svog kraja

Hrvatski borac Mirko Filipović u petak je tijekom gostovanja u Dnevniku Nove TV izjavio kako naprasno završava karijeru iz zdravstvenih razloga. Imao sam moždani udar prije tjedan dana!”, rekao je Mirko Filipović u eteru Nove TV.

Nekoliko puta je najavljivao kraj karijere, ali sada je jasno da više stvarno nema povratka. Borba protiv Roya Nelsona 7. veljače ostat će upisana kao zadnja borba najvećeg hrvatskog borca svih vremena. Mirko Filipović u bogatoj je karijeri odradio 52 profesionalne borbe, a slavio je u njih 38, od čega u 34 sjajnim prekidima, a ovom ćemo se prilikom prisjetiti nekih od njih.

Globalno obožavan

“Kad pričamo o Cro Copu, mišljenja sam kako fanovi UFC-a ponovno ne cijene veličanstvo ovog borca u njegovim zlatnim danima. Pratimo ga nakon duge i naporne borilačke karijere u kojoj se borio protiv jednog Fjodora, Barnetta, imao je neke stvarno je*ene bitke”, rekao je u jednoj od svojih emisija Joe Rogan, autor najpoznatijeg podcasta na svijetu, dok se njegov sukomentator u emisiji nadovezao:

“Mirko je bio je*eni divljak u ringu u to njegovo borilačko vrijeme. On je jedan od najopasnijih tipova, poput kakvog snajper udarača. Onda je došao u MMA i borio se u Prideu. Je*ote, kakve su to borbe bile. Neki od njegovih nokauta, poteza i high-kickov, još uvijek se vrte na TV špicama i dio su povijesti ovog sporta”

I to je prava istina o Cro Copu. Nemilosrdan u ringu, nevjerojatan van njega. Obožavan u Japanu, Hrvatskoj, bilo kojem mjestu na planetu na kojem se pojavi. Prepoznatljivo lice koje je brendiralo sebe, ali i cijelu Hrvatsku.

High-kickovi su bili njegovo najubojitije oružje

Inače, high-kickovi, prije laktova, bili su njegovo najubojitije oružje. Navodi to i Mirko u kompilaciji izjavom koju je dao još u vrijeme kad je nastupao u Prideu. Desna noga bolnica, lijeva noga groblje”, bila je rečenica koju je popularni Mirko jednom prigodom izgovorio i koja je zorno opisivala što je bila najveća prijetnja njegovim protivnicima u njegovo zlatno borilačko doba.

Zaštitni znak

Lijevi high-kick bio je Cro Copov zaštitni znak kojeg su se pribojavali svi koji su s njim ulazili u borbu i nakon kojeg su mnogi padali doslovno nakon jednog dodira, nakon što je nogom znao i samo okrznuti protivnikovu glavu, tjeme.