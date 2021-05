ANDY RUIZ JR. PREŽIVIO RANI NOKDAUN I NA KRAJU SLAVIO: Pogledajte makljažu u 12 rundi – posebno moćni udarac u toj famoznoj drugoj

Andy Ruiz Jr. noćas je izašao u ring i nakon 12. rundi borbe pobijedio

Bivši prvak u teškoj kategoriji Andy Ruiz Jr. preživio je rani “nokdaun” i pobijedio sunarodnjaka, boksača Chrisa Arreolu jednoglasnom odlukom sudaca noćas po hrvatskom vremenu u Kaliforniji, prenosi ugledni britanski BBC. Boksački duel američkih Meksikanaca pod PBC on FOX organizacijom, tako, nije razočarao.

Andy Ruiz Jr beats Chris Arreola by unanimous decision https://t.co/EETc5sGukL pic.twitter.com/oE0FXOZyOu — the Sports World (@0WorldSports) May 2, 2021

U drugoj rundi bio je Andy Ruiz Jr. u teškoj situaciji, na koljenima nakon jednog desnog direkta, ali oporavio se i slavio sudačkom odlukom 117-110, 118-109, 118-109. Ovo mu je bio prvi meč nakon prosinca 2019. godine kada je u revanšu poražen od Anthonyja Joshue.

Former world heavyweight champion Andy Ruiz Jr beat Chris Arreola by unanimous decision in California after he survived an early knockout. Ruiz recovered to win 117-110, 118-109 and 118-109 on the judges' scorecards. pic.twitter.com/wm8x5PqiaG — PLAYBET (@PLAYBET) May 2, 2021

“Učinili smo ono što smo morali učiniti kako bismo izvojevali pobjedu”, rekao je Ruiz (31), koji je izgledao oštro s udarcima u prvoj rundi u Sportskom parku Dignity Health u Carsonu, prije nego što ga je Arreola dobro pogodio u sljepoočnicu.

Ruiz je ponovno bio ugrožen u trećoj rundi kad je 40-godišnji Arreola doskočio ljevicom ali izgledao je ugodnije i bolje tijekom narednih rundi.

Pronašao je svoj ritam s udarcima u osmoj i ugrozio Aureolu. Ruiz sada drži omjer od 34 pobjede u 36 borbi, dok je Arreola izgubio sedam od svojih 48 mečeva.

Big punches and lots of heart. This fight is everything we knew it would be. #RuizArreola Order the #RuizArreola 🇲🇽 PPV now! 🔗 https://t.co/RaBl7yHGqv pic.twitter.com/IjvULfdq6N — Premier Boxing Champions (@premierboxing) May 2, 2021

‘Poštujem suce, ali danas sam uvijek govorio da je ljepota u oku promatrača’

Arreola na kraju nije bio zadovoljan odlukom, posebno brojem rundi koje su mu suci dodijelili te je zatražio revanš. Ruiz je izjavio kako nema ništa protiv pružiti mu ga i po drugi put ako treba zakoračiti s njim u ring, ukrstiti rukavice, no čini se kako će njegovi promotori imate drugačije planove za njega.

“Poštujem suce, ali danas sam uvijek govorio da je ljepota u oku promatrača”, rekao je Arreola i nastavio:

“Iskreno, čovječe, je li pobijedio? Dobro, možemo o tome pričati. Ali, ne možete mi reći da sam dobio sam dvije ili tri runde.”

Već neko vrijeme priča se o ogledu Andyja protiv Deontaya Wildera. Ako se uspije Wildera navesti na to, bio bi to poseban spektakl, puno veći od novog okršaja s Arreolom.