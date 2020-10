PLJUŠTE REAKCIJE NA HABIBOV ODLAZAK: Javio se i Cristiano Ronaldo, no poruka potencijalnog Miočićevog protivnika ‘bode u oči’

Ruski borac mješovitih borilačlih borbi Habib Nurmagomedov obranio je sinoć titulu svjetskog UFC prvaka u lakoj kategoriji svladavši u Abu Dhabiju Amerikanca Justina Gaetha, a naon borbe je šokirao sve objavivš kraj karijere.

Nurmagomedov (32) je poslije borbe, koju je posvetio nedavno preminulom ocu, objavio i kraj karijere u kojoj je ostvario 29 pobjeda, bez ijednog poraza. Odmah poslije borbe je rekao da je ovo njegova zadnja borba u MMA svijetu i da završava karijeru, kako je i obećao majci.

“Kad su me pozvali u UFC na dvoboj s Justinom Gaethom, razgovarao sam s mamom o tome. Nije znala kako ću se boriti bez oca, ali obećao sam joj da će to biti moja posljednja borba. A ja kad dam riječ, održim je “, rekao je ruski borac, rodom iz Dagestana na Sjevernom Kavkazu.

Otkad je objavio da odlazi u mirovinu, internetom pljušte reakcije na njegovu odluku. Cristiano Ronaldo među prvima je poslao poruku, javili su se Stipe Miočić i Conor McGregor te Daniel Cormier, no posebno ‘bode u oči’ poruka potencijalnog budućeg protivnika Stiše Miočića Jona Jonesa.

Jones ne može nikako prihvatiti da je Habib u konkurenciji za najvećeg UFC borca svih vremena. Smatra da su njegova ostvarenja puno veća:

I’ve won 15 world titles, he just won his 4th. The fact that this is even a conversation is mine blowing to me. https://t.co/DiJQ4X5vjl

Pogledajte kako su se poznati oprostili od Habiba:

Congrats to the 🐐 @TeamKhabib on a great win and a great career! It was a privilege to watch you compete. Respect! 👊🏼 #UFC254

One of the most dominant fighters ever, @TeamKhabib is also a worthy hero for Muslims worldwide. Clearly a man of principle & conviction. It’s been remarkable to see him constantly & unapologetically put his Islamic faith at the fore through all his success. Big respect. #UFC254

Spoke to @GeorgesStPierre moments after Khabib’s victory and retirement announcement.

We talked about the win & the decision to walk away, thus ending talk of a Khabib-GSP dream fight.

If you wanna feel good in your soul, sit back & enjoy. Lovely stuff: https://t.co/rQrz3ecHuk

— Ariel Helwani (@arielhelwani) October 24, 2020