PIJETRAJEVA UCJENA ILI SASVIM LEGITIMAN UVJET HRGOVIĆU? Ne sjećamo se da se u našem sportu ikad dogodilo ovako nešto; ‘Ja i dalje stojim pri svom’

‘Leonard je i meni radio svojevrsne zakulisne igre. Međutim, u ovom slučaju, što se tiče tog tehničkog dijela, moram mu stati u obranu’

Filip Hrgović ili Marko Milun, tko bi od spomenutih i tko će od spomenutih boksača predstavljati Hrvatsku na nadolazećim Olimpijskim igrama sljedećeg ljeta u Tokiju? Glavno je pitanje trenutno u hrvatskom boksu. Dosta se prašine podiglo oko inzistiranje izbornika hrvatske boksačke reprezentacije, cijenjenog trenera Leonarda Pijetraja, da njegov bivši boksač, naš najbolji profesionalac Filip Hrgović, mora sudjelovati u kvalifikacijama za OI.

Leonard Pijetraj: ‘Bez kvalifikacijskih turnira Hrgović neće moći na OI’

Točnije, Pijetraj je u intervjuu za Večernji list prije 15 dana izjavio kako će Filip biti u prilici boriti se za Olimpijske igre u Tokiju samo “ako dođe na Prvenstvo Hrvatske, ako bude dolazio na izborne sparinge i išao na međunarodne turnire”… Točnije, ovako je to Leonard rekao:

“Ako dođe na PH, ako bude dolazio na izborne sparinge i išao na međunarodne turnire, onda je to realno. Bez toga na kvalifikacijski turnir neće moći. Bilo bi drsko poslati ga izravno. Osim toga, on na osnovi nastupa u Tokiju ne može dobiti za svoju profesionalnu karijeru ništa što već nema, a vrlo perspektivni dečki poput Miluna i Pratljačića mogu dobiti jako puno. Kao što rekoh, ako ih Hrgović pobijedi na kontrolnim turnirima ili sparinzima, onda neka on ide”, izjavio je Leonard Pijetraj za spomenuti dnevni hrvatski list. A evo što nam je o tome kazao proslavljeni bivši boksač Željko Mavrović.

Čuli smo se danas s Leom. Nismo puno pričali o nastalom slučaju, samo nam je kratko kazao:

Najavljena je pressica u utorak u 12.00

“U utorak u 12.00 je pressica o onome što je vama novinarima ovih dana najzanimljivije. Tako da se pripremite slobodno za sve i pitajte što vas zanima. Vjerujem da će vama biti ludo, veselo i zanimljivo. Nisam o ovim stvarima htio davati do sad izjave jer sam htio da, kad dođem doma sa SP-a u amaterskom boksu iz Jekaterinburga, tu konferenciju za medije odradim kako spada. Svi su me živi zvali oko toga, pa više ne znaš kome prije dati izjavu. A da ponovim milijun puta istu stvar, to nema smisla, složit ćete se samnom”, kazao nam je Leonard Pijetraj i na naše pitanje da li on još uvijek stoji kod toga da Filip sudjeljuje u kvalifikacijama, govori:

“Pa normalno. No, ne bi sad o tome. Dođite sutra i pitajte sve što vas zanima. Sve ću obrazložiti nestrpljivoj hrvatskoj boksačkoj javnosti”.

Međutim, tu sad dolazi do problema. Naime, budući da bi na londonskim kvalifikacijama drugi potencijalni hrvatski olimpijac, superteškaš Marko Milun, mogao izboriti normu, otklonio bi Hrgoviću priliku i da pokuša izboriti nastup u Tokiju. Dakle, mogućnost da Milun ide na prve, a Hrgović na druge olimpijske kvalifikacije, sadrži u sebi i potencijalno neprihvatljiv epilog za Hrgovića.

HBS se mora odlučiti o kandidatu za nadolazeće europske i završne svjetske kvalifikacije

U razgovoru izaslanstva HBS-a (predsjednik Bono Bošnjak, glavni tajnik Marko Marović i čelnik Zagrebačkog boksačkog saveza Nenad Ivanković) s glavnim tajnikom HOO-a Josipom Čopom i njegovim pomoćnikom za olimpijski program Damirom Šegotom, te direktorom HOO-ovih razvojnih programa Nevenom Šavorom, konstatirano je da se HBS mora odlučiti o kandidatu za europske kvalifikacije u ožujku 2020. u Londonu i završne svjetske kvalifikacije u svibnju 2020. u Parizu. O tome bi Savez trebao izvijestiti i Filipa Hrgovića koji je u pismu HBS-u i HOO-u izrazio želju za nastupom na svjetskim kvalifikacijama u svibnju 2020. godine.

“Filip Hrgović je temeljem osvojene bronce u Rio de Janeiru 2016. godine na listi olimpijskih top kandidata HOO-a i takav status zajamčen mu je sve do kraja svibnja 2020. godine, dok ne prođe posljednja mogućnost kvalificiranja na OI u Tokiju. Josip Čop, glavni tajnik HOO-a istaknuo je da HOO ne podržava prijedlog, prema kojem bi se dvojica naših teškaša trebala međusobno boriti za status kandidata na olimpijskim kvalifikacijama”, stoji u nedavnom pisanju Sportskih novosti. A što o svemu misli bivši boksač Marijo Šivolija-Jelica? Osvajač velikih medalja na međunarodnim natjecanjima, koji u svojim vitrinama ima dva srebra, s EP u Puli te SP u Kini, idealan je sugovornik za ovu temu jer je bivši izbornik svih selekcija hrvatske boksačke reprezentacije…

‘Postoji tranzicija iz profi boksa i amaterski boks’

“Pazite, Filip je prešao iz amaterskog boksa u profesionalce i okrenuo se nekom novom životu, novoj karijeri. Međutim, kako je sad to novo pravilo da profesionalci s određenim brojem profi mečeva mogu nastupiti i na Olimpijskim igrama, svakako da on ima, ako ima već takvu želju i afinitete, pravo kvalificirati se opet da bi nastupio na OI. Ako me pitate da li bi on trebao biti tamo, itekako! Teško je reći sad u ovom trenutku, ali on bi konkurirao za jednu od medalja. Iako postoji tranzicija iz profi boksa i amaterski boks, a on bi se vratio tom amaterskom boksu iz profi boksa kojem je sad podređen, znači vratio bi se tom brzom boksu, mečevima s manjim brojem rundi, ne znam da li bi se snašao. Vjerujem da bi, ali to pitanje stoji u zraku kad se govori o ovoj temi. Pitanje je bi li mu to odgovaralo ili ne? Ali, svakako da je Filip u odnosu na Miluna u prednosti”, govori nam Marijo Šivolija-Jelica.

‘Leonard nije prije poštivao taj sustav, a sad ga odjednom poštuje i svim silama brani’

Inače, proteklih dana razgovarali smo s nekoliko istaknutih hrvatskih boksačkih imena na ovu temu, što boksača, što trenera i neki od njih su nam kazali kako je ovaj uvjet Leonarda Pijetraja pomalo licemjeran, iako sasvim legitiman. Zašto? Zato što, prema nekim s kojima smo razgovarali i koji su nam tako kazali, “Leonard nije prije poštivao taj sustav, a sad ga odjednom poštuje i svim silama brani”. Hrgović se prije nekih dvije godine rastao od Pijetraja, svog trenera u amaterskim danima. Nisu se rastali baš u dobrim odnosima, bilo je tu repova, pa ovaj slučaj neki gledaju i kroz prizmu toga…

“Pazite, meni osobno kao bivšem izborniku, neću reći da mi je malo drago što se sve ovo događa, nije mi drago niti se veselim tuđim problemima. No, Leonard je i meni radio svojevrsne zakulisne igre. Međutim, u ovom slučaju, što se tiče tog tehničkog dijela, moram mu stati u obranu. Jer, ako ste vi prešli negdje, kao što je Filip prešao iz amaterizma u profesionalizam, i ako sad postoji neki novi dečko koji nastupa na PH i raduje se Olimpijskim igrama, taj isti je vrijedan dokazivanja da on zaslužuje biti na toj poziciji. Isto tako, ako se Filip vraća u taj neki amaterizam, pod navodnicima vraća, i ako želi on biti taj koji će predstavljati našu zemlju na OI, u najmanju ruku je fer i korektno da se njih dvojica muški potuku za to mjesto.

‘Imam iskustva s Leom, cijenim njegovo boksačko iskustvo, znanje i rezultate, međutim…’

No, uz njih dvojicu tu postoji još kandidata poput Pratljačića iz Osijeka koji bi im konkurirao, zato čitav slučaj zaslužuje da se napravi daj izborni sparing, izborni turnir, koji će nam dati tog boksača koji će nas predstavljati u superteškoj kategoriji na OI. U interesu hrvatskog boksa. Što se tiče ovog dijela da Leonard prije nije baš poštivao taj sustav, a sad ga poštiva, u situaciji kad je izbornik i kad se radi o njegovom boksaču, sve je time već rečeno. I ja dijelim isto mišljenje. Imam iskustva s Leom, cijenim njegovo boksačko iskustvo, znanje i rezultate, međutim ja osobno s njim nemam neko lijepo iskustvo. On je dobar trener, ima rezultate, živi od svog BK Leonardo, uspješnog kluba, međutim koliko je on dobar za biti izbornik hrvatske boksačke reprezentacije, ja bi tu sad stavio upitnik? Mislim da je on u sukobu interesa. Postoji tu i taj financijski dio što njemu odgovara, zašto mu ne bi odgovaralo, ali koji je njegov pravi interes da reprezentacija, da oni pravi brane čast svoje zemlje, nastupaju za Hrvatsku na OI, tu onda dolazi onaj znak upitnika, po mome nekom viđenju”, zaključio je Marijo Šivolija-Jelica.