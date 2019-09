LEGENDARNI CRO COP SNIMKOM ZABRINUO FANOVE: ‘Pazi dragi Mirko, samo laganini, snagu neka pokazuju mlađi’

‘Sve pohvale dragi prijatelju. Samo ipak pazi s tim naporima’

Mirko Cro Cop Filipović, bivši legendarni MMA borac, niti u 46. godini i nakon pretrpljenog moždanog udara, zbog kojeg se i umirovio, ne prestaje sa svojim treninzima bez kojih ne može! Oni su njegov život, dio njega, vjerojatno bi Cro Cop poludio da ne trenira. Prije tri dana na svom Facebook profilu Mirko je objavio video na kojem diže girje pod opterećenjem…

To je vježba snage i eksplozivnosti u borilačkom sportu, a girja koju je naš proslavljeni borac dizao imala je 32 kg. Impresivno to izgleda, vidi se koliko Mirko ima snage, koliko je jak i kako dobro izgleda… No, neki obožavatelji malo su se zabrinuli zbog toga, odnosno savjetovali mu da malo uspori zbog svog zdravstvenog stanja, dok se neki dive njegovoj snazi…

“Sve pohvale dragi prijatelju. Samo ipak pazi s tim naporima. Big Respect”, “imenjače dragi, taj lanac bi mi odgovarao za brodove veće od 15 metara”, “samo laganini Mirko”, “tako je to kad prave prelagane utege pa moraš improvizirati”, “u naponu snage mnogi bi još pali”, otkako je prestao sa borbama sve bolje izgleda. Godine ništa ne znače”, “Mirko dokazao si se već, sada se brini o sebi. Zdravije je da čovjek živi u svojoj kilaži bez treninga nego biti produkt treninga, po mome mišljenju trebaš biti maximalno 90 kg elegentan i top tip- bivši borac koji najpravilnije provodi vrjeme u penziji. Snagu neka pokazuju mlađi”, samo su neki od komentara njegovih obožavatelja.