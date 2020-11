Pobijedio ili izgubio, Fury će se namučiti protiv Wildera, a njegova je prava meta Anthony Joshua

Prošlo je gotovo devet mjeseci od druge međusobne borbe Tysona Furyja i Deontaya Wildera u kojoj je Kralj Cigana postao novi WBC-ov prvak u teškoj kategoriji. Fury je napravio pravi podvig i nadboksao je Brončanog Bombardera koji već mjesecima traži pravo na još jednu, treću borbu protiv Furyja.

No još se uvijek ne zna hoće li do nje doći. Naime, kako se pisalo odmah nakon njihovog posljednjeg susreta, u ugovoru je stajala klauzula po kojoj Wilder ima pravo na “majstoricu”. Ipak, Fury izbjegava tu borbu dok ga Wilder želi ponovo u ringu. Njihova je klauzula o trećem meču navodno istekla i sad imamo dvije potpuno različite priče.

“Nitko ne želi biti poražen nakon tolikog razdoblja neporaženosti, ali mora postojati ta točka gdje ćete prihvatiti poraz i nastaviti. A Wilder, izgleda, nije u stanju to napraviti. U sebi ima sve te zlonamjerne osjećaje i ima sve te izgovore. Jako sam zabrinut zbog njegovog mentalnog stanja nakon ovog poraza jer izlazi u javnost sa smiješnim izjavama i nisam siguran što se događa. Ali uvijek kažem, udaljen sam samo jedan telefonski poziv i ako mogu bilo kako pomoći, onda bih mu dao najbolji mogući savjet. No, nastaviti ovako kako se on ponaša, čini mi se da je borba zaista utjecala na njegovo mentalno stanje”, ispričao je Fury za TalkSport.

HRGOVIĆ ULAZI U RING S OPASNIM AMERIKANCEM? Njegov promotor prozvao elitnog boksača, stigao mu odgovor koji nije očekivao

Wilder traži priliku

Nakon ove Furyjeve izjave morao se oglasiti i Wilder koji je jasno putem društvenih mreža poručio da se želi boriti treći put s Furyjem.

“Tysone, ne brini o meni. Dobro sam i blagoslovljeno. Jedino što želim od tebe je da ispoštuješ naš dogovor i boriš se protiv mene. Dao sam ti dvije prilike kada nisam trebao i to je promijenilo tvoj život. Sada je red na tebi da budeš čovjek i daš meni moju priliku, a to je ono na što si pristao”, napisao je Brončani Bombarder.

Za Tysona Furyja koji se pobjedom protiv Wildera vratio u sam svjetski vrh ta bi borba vjerojatno bila nepotrebna. Wildera je pobijedio jednom, dok je u prvoj borbi Amerikanac zadržao pojas jer je borba proglašena izjednačenom. Pobijedio ili izgubio, Fury će se namučiti protiv Wildera, a njegova je prava meta Anthony Joshua.

U tom bi se potencijalnom britanskom okršaju odlučivalo tko je kralj boksa, a Fury će, očito, pokušati uložiti sve snage da što prije dođe do tog okršaja.