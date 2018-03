ZAGREB DOBIVA BOKSAČKI CENTAR KAKAV JOŠ NIJE VIĐEN U REGIJI: ‘Ovo nemaju ni Austrija, Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Češka, Slovačka…’

Na Zagrebačkom velesajmu niče jedan od najljepših sportskih objekata ne samo u Zagrebu i u Hrvatskoj, nego i mnogo šire

Grad Zagreb, nekako u tajnosti, dalje od medija, dobiva velebni boksački centar čija je izgradnja u završnoj fazi, te koji će uskoro biti otvoren. Na Zagrebačkom velesajmu, u paviljonu 18, niče jedan od najljepših sportskih objekata ne samo u Zagrebu i u Hrvatskoj, nego i mnogo šire, kako su to ponosno istaknuli na službenoj internetskoj stranici Zagrebačkog boksačkog saveza. I u pravu su. Jer, ovako nešto još nije viđeno u Hrvatskoj. Barem kad je riječ o boksu…

Ovo će boks podići na još višu rezultatsku i organizacijsku razinu

Na više od 2300 četvornih metara zagrebački i hrvatski boks dobiva dvoranu za treninge i natjecanja, uključujući i tribine za gledatelje (ukupno četiri olimpijska ringa s pratećom opremom za najmoderniji trening), dvije svlačionice svaka sa po pet tuševa, saunom, te prostorom za zagrijavanje.

Zagrebački boksački centar također će imati multimedijalnu sobu koja će prezentirati povijest zagrebačkog i hrvatskog boksa, a pratit će aktualna događanja. Također, boksački centar ima i sve one sadržaje koji pružaju mogućnost za ostvarivanje Boksačke akademije (edukacija trenera, predavanja i dr.) kako bi se boksački sport podigao na još višu rezultatsku i organizacijsku razinu.

Iz ureda direktorice Zagrebačkog velesajma Dine Tomčić bili su ljubazni, pa su nam otkrili kako će se u Zagrebački boksački centar ukupno utrošiti oko devet milijuna kuna.

“Rekonstrukcija paviljona 18 počela je 27. rujna 2017., a rok izgradnje po ugovoru je šest mjeseci. Planirani završetak radova je kraj ožujka 2018.. Ideja o boksačkom centru potekla je od samih boksača koji godinama traže svoj prostor, te se u dogovoru s gradonačelnikom pronašlo rješenje u paviljonu 18 Zagrebačkog velesajma. Dio dvorane je za natjecanja, a drugi dio dvorane je za treninge. U paviljonu se nalaze još i garderobe, sanitarni čvor, ugostiteljski dio, te tribine za 160 gledatelja”, stoji u dopisu koji smo dobili iz ureda direktorice Dine Tomčić.

Kruna napora i dometa zagrebačkog i hrvatskog boksa

Zagrebački boksački savez jako je ponosan na izgradnju ovog centra.

“Ovim Centrom stvorene su i sve pretpostavke za omasovljenje boksa, s naglaskom na najmlađe dobne skupine, žene i rekreativce. Zagrebački i hrvatski boksači poput Mate Parlova, Željka Mavrovića, Damira Škare, Filipa Hrgovića, Hrvoja Sepa i mnogih drugih, proslavili su ne samo zagrebački i hrvatski sport nego i naš grad i našu domovinu. Zagrebački boksački centar kruna je svih tih napora i dometa, te istodobno i obveza u danima što dolaze”, stoji na službenoj internetskoj stranici Zagrebačkog boksačkog saveza.

Kontaktirali smo i predsjednika Zagrebačkog boksačkog saveza Nenada Ivankovića koji nam je kazao sljedeće:

“Zahvaljujući svesrdnoj podršci i angažmanu Grada Zagreba, a u prvom redu našeg gradonačelnika Milana Bandića, zagrebački, a time i hrvatski boksači, te svi oni koji vole boks, ili se njime žele rekreativno baviti, dobili su velebni boksački centar čija je izgradnja u završnoj fazi. To je uistinu jedan golemi projekat. Gradonačelnik Bandić je pokazao da ima razumijevanja za sport. Ovo je jedan od najvažnijih projekata za zagrebački i hrvatski boks. Također, ovaj je centar rezultat uspjeha, prije svega, zagrebačkih boksača, a na njemu je radio Zagrebački boksački savez u cjelini”, rekao nam je Nenad Ivanković.

Tomo Kadić, izbornik U-22 reprezentacije Hrvatske i trener u uspješnom zagrebačkom boksačkom klubu Gladijator, također je oduševljen zbog centra…

‘Ovaj projekt je hvalevrijedan na svjetskoj razini’

“Ovo znači jako mnogo za zagrebački i hrvatski boks. Jer, ovo će olakšati organizaciju boksačkih evenata u Hrvatskoj. Kad sam bio na Tajlandu, vidio sam da oni imaju takve centre u koje ljudi dolaze gledati borbe i određene borilačke događaje. Znaju da je to hram borilačkih vještina. Recimo, sad će svake subote djeca moći doći s roditeljima pogledati neki boksački događaj. Uz to, i ostali boksači u Zagrebu i Hrvatskoj moći će dolaziti u centar kako bi napredovali. Centar će privući i nove potencijalne boksače, a boks će se još više popularizirati u Hrvatskoj. Bit će lakše organizirati sparinge, treninge. Imat ćemo četiri olimpijska ringa. Istodobno će moći u njima raditi osmorica boksača. Plus vreće, teretana… Također će istodobno moći pedesetak boksača trenirati u dvorani. To je sjajno, to je ozbiljan posao. To će našu boksačku reprezentaciju dići na još višu razinu. Uopće ne znam ima li Austrija jedan takav centar. Ovaj projekt je zato hvalevrijedan na svjetskoj razini i vrijedan je svih pohvala ljudi koji su zaslužni za njegovu izgradnju, ali i svih sportaša koji su pridonijeli tome svojim rezultatima, kako bi zagrebački i hrvatski boks dobio jedan ovakav centar”, izjavio je Tomo Kadić.

Glavni tajnik Hrvatskog boksačkog saveza, čovjek koji je doslovno proputovao pola svijeta zbog boksa, Marko Marović, nadovezao se na Tomu Kadića.

‘Hrvatski boksači su tome pridonijeli’

“Tako je, ovako nešto nema čak ni Austrija. Ovako nešto ne postoji u cijeloj regiji. Za hrvatski boks je to odlična stvar i tome možemo zahvaliti hrvatskim boksačima, koji su svojim rezultatima tome i pridonijeli. Ova inicijativa je pokrenuta prije nekoliko godina. Isto tako, tu treba istaknuti novo čelništvo Zagrebačkog boksačkog saveza na čelu s Nenadom Ivankovićem, koji su dali svoj obol svemu tome. Također, istaknuo bih i predsjednika Hrvatskog boksačkog saveza Bonu Bošnjaka bez kojeg, također, ovog centra ne bi bilo”.

Bono Bošnjak je dodao kako smo sad blizu jednoj Njemačkoj. Mađarska, Rumunjska, Bugarska, Češka, Slovačka, Austrija… nemaju ovako nešto. To objašnjavamo tako da smo mi jedna talentirana boksačka zemlja koja je napravila više uspjeha u posljednje vrijeme od navedenih zemalja. U posljednjih pet godina hrvatski boks nezaustavljivo se diže, pa nam je zaista potreban jedan ovakav centar. Ako usporedimo samo prošlogodišnje naše rezultate, ulazak u Svjetsku boksačku ligu među 12 zemalja svijeta, gdje smo trenutačno deveti, onda možemo reći da zaista takvo što zaslužujemo. Ni Njemačka ni Austrija nisu osvojile devet medalja, koliko smo ih mi osvojili prošle godine”, zaključio je Bono Bošnjak.