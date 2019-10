‘OVO JE SR*NJE I VELIKA DOZA NEPOŠTOVANJA’: Ogorčena Habazin iz bolnice progovorila o događajima nakon napada na trenera

Habazin se nedugo nakon te objave ponovno, ovaj puta videom, obratila javnosti

Najbolja hrvatska boksačica Ivana Habazin javila se nedugo nakon incidenta u kojem je brutalno pretučen njezin trener Ali Bashir. Kazala je kako neće nastupiti u meču za naslov prvakinje verziji WBO i WBC u supervelter kategoriji protiv dvostruke svjetske i olimpijske pobjednice Amerikanke Clarrise Shield koja je za sada neporažena u profesionalnoj karijeri.

‘Ovo je veliko s*anje’

Habazin se nedugo nakon te objave ponovno, ovaj puta videom, obratila javnosti i to iz bolničke sobe svog trenera.

“Prošla je ponoć, još uvijek sam u bolnici. Bashiru je upravo završila operacija, ovdje je i bit će dobro. I ja ću biti dobro. Borba je službeno otkazana. Ima puno toga što se govori, napadaju me da se bojim, no mislim kako se ne mora reći puno toga. Ova cijela situacija je ispala veliko s*anje i ukazana mi je velika doza nepoštovanja. Meni je najvažnije da je moj trener dobro i ne znam kako itko može misliti da ću nakon ovog što je priušteno meni, mom treneru i mom timu ući u ring. Četiri mjeseca smo on i ja bili daleko od svojih domova, dali smo sve u ove pripreme. Ovim otkazivanjem također puno gubimo, no vratit ćemo se jači. Ne znam samo kako itko može vjerovati da ću ući u ring jer tamo ne idem bez svog trenera. Hvala svima”, rekla je Ivana te pokazala Alija Bashira koji je još uvijek bio pod anestezijom.

Organizatori meča nadali su se da će Hrvatica ipak nastupiti u meču, ali to, dakako, nije dolazilo u obzir. Ivanu je događaj silno potresao i vjerojatno nije u mentalnom stanju odraditi ovaj meč na vrhunskoj razini, ipak joj je nastradao prije svega mentor i prijatelj, a tek onda trener i čovjek bez kojeg ne može odraditi meč.

