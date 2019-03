OVO JE OČITO PRAVA ISTINA ZAŠTO JE MIOČIĆ GURNUT U STRANU: Borac koji je pobijedio Cro Copa rekao ono što drugi ne žele

‘Miočić je najuspješniji teškaš u povijesti UFC-a! Pobjeđivao je samo svjetske prvake!’

Bivši UFC borac Brendan Schaub, MMA majstor koji se može pohvaliti pobjedama protiv, primjerice, Mirka Filipovića i Gabriela Gonzage, gostovao je u epizodi ‘MMA Showa’ kod Joea Rogana i pritom analizirao nedavno održane borbe.

Dvojac je analizirajući borbu u kojoj je Tyron Woodley izgubio pojas prvaka od Kamarua Usmana govorio o tome bi li Woodley, koji je dvije i pol godine bio prvak velter kategorije, trebao dobiti priliku za brzi revanš. Schaub je tvrdio da bi, na što je Rogan odgovorio riječima koje prenosi Fightsite:

Broj jedan

“Ali to bih isto onda rekao za Stipu Miočića. On je bio je*** majke godinama! Branio je pojas u teškoj kategoriji više od bilo kojeg drugog teškaša u povijesti sporta. On je broj jedan! On je najuspješniji teškaš u povijesti UFC-a! Pobjeđivao je samo svjetske prvake! Pobjeđivao je redom Overeema, Werduma, JDS-a, Arlovskog, je**** svjetske prvake. A onda se borio protiv Ngannoua koji je zastrašujuć i pobijedio ga. On ne može dobiti šansu? Zašto on ne može dobiti meč?”

Odgovor Schauba bio je i više nego jasan, a očito i otkriva zašto je Miočićeva pozicija takva kakva jest.

“Zato što ne prodaje PPV prijenose!?

“To je ludo! Ovaj svijet je tako loše mjesto!”, odgovorio je Rogan.

Protiv Velasqueza?

Dvojac se, inače, slaže da bi uzbudljivo bilo gledati meč između Miočića i Caina Velasqueza.

“On protiv Stipe, to je dobra borba. Siguran sam da bi se Stipi to svidjelo. Ali koliko vidim Stipe želi još jednu šansu protiv DC-ja”, kaže Rogan aludirajući na uzvrat protiv Daniela Cormiera koji je srušio Miočića i od njega uzeo naslov teškaškog prvaka.

“To se neće dogoditi. Da je UFC to htio, već bi to odradili. Postoji milijun razloga zašto to neće napraviti. A razumijem i DC-ja koji ne može dobiti ništa iz tog meča, ne može posao odraditi impresivnije jer ga je pobijedio tako uvjerljivo nokautom”, zaključio je Schaub.