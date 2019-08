OVAKVI SU UVJETI DOČEKALI HRGOVIĆA UOČI MEČA U HERMOSILLU: Hrga je ovim riječima, stavom i ponašanjem oduševio boksački svijet

Siromašno, dotrajalo, zamazano i ‘trulo’ sve je to nekako tako djelovalo, ali to je onaj pravi, romantičarski boks

Nije Filip Hrgović u nedjelju rano ujutro po hrvatskom, a u subotu navečer po meksičkom vremenu, nikakav glamur u ringu niti van njega.

Ono što je htio, to je i dobio

Ono što je htio, što je neka njegova boksačka filozofija, kao i filozofija njegovog trenera Pedra Dijaza, iskusnog Kubanca koji se dokazao u boksačkom svijetu, to je i dobio.

Hrgović je, tako, dobio pravu boksačku svlačionicu. Znači, običnu stolicu nalik na onu plastičnu kakvu viđamo na moru na terasama vikendica, kuća i apartmana, improvizirali su mu korner u kojem su se smjestili Hrgović i njegov trener. Siromašno, dotrajalo, zamazano i “trulo” sve je to nekako tako djelovalo, ali to je onaj pravi, romantičarski boks. To su pravi oni spartanski uvjeti, a svlačionice u “Centro de Usos Multiples” dvorani u Hermosillu bile su blago rečeno jako skromne…

‘Nema glamura niti u ringu’

“To mi nije ni najmanji problem, nema glamura niti u ringu i to mi je dobra prilagodba na ono što me čeka. Sve je spremno, osjećam se dobro, vratio sam energiju potrošenu u trening kampu, vjerujem da će i bol u ruci nestati od adrnalina. Treba ga iskontrolirati u prvoj rundi. Čim sjedne mojih par bombi, domaća publika se smiri. Vjerujem da će tako biti i sada, onako kako to obično biva. Prilagodit ću se u ringu. Nije dobro kad nemam tremu, ali dobro se osjećam, oprezan sam zbog male tremice”, kazao je Filip Hrgović u razgovoru za RTL nekih sat vremena uoči borbe.

