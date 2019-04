OVAJ NEHUMANI NOKAUT ČOVJEKA KOJI JE BIO U ZATVORU S NORCEM UPRAVO SE DIJELI INTERNETOM: ‘Izbio mu je dušu’

Foto: Screenshot: You Tube

Melvina Manhoef totalni je hit na društvenim mrežama

Na društvenim mrežama naišli smo na zanimljiv video teškaške borbe između Nizozemca Melvina Manhoefa i Poljaka Paul Slowinskog po K1 pravilima. Video se upravo dijeli društvenim mrežama, fanovi komentiraju ovaj obračun boraca s velikom razlikom u visini.

Razlika u visini

Manhoef (42.), 173 cm visoki borac i Slowinski (190 cm, 38.) sučelili su se 6.12.2008. godine na K-1 World GP finalnom turniru u Tokiju. Bila je to rezervna borba programa u kojoj je Manhoef u potpunosti deklasirao svog protivnika i nokautirao ga lijevim krošeom 2.26 prije isteka prve. Koliko je dominantan bio u borbi najbolje svjedoči i opis samog videa, koji je osvanuo na Facebook stranici RR Wrestlers:

“Melvin Menhoef izbija dušu iz još jednog teškaša u kickboxingu”.

Fanovi se slažu da ga je uništio:

Poznato borilačko ime

“Što su veći lakše padaju, bilo je samo pitanje vremena”, samo su neki od komentara borilačkih zaljubljenika.

Melvin Manhoef spada među najpoznatija imena svjetske borilačke scene, borio se u ringu i kavezu s nekim od najboljih boraca svih vremena, a zanimljivo da je nerijetko boravio i u Hrvatskoj.

Posljednji put Manhoef je bio u našoj domovini sredinom ožujka 2013. godine kao član tima jednog borca koji je nastupao na K-1 World Grand Prix Finalu u zagrebačkoj Areni. No, nama je zanimljivija njegova priča otprije 16 godina.

Riječka policija ga uhitila zbog raspisane Interpolove međunarodne tjeralice

Manhoef je 2003. godine bio završio u zatvoru u Rijeci, gdje je doputovao na jedan borilački event na Kvarneru. Policija ga je uhitila zbog raspisane Interpolove međunarodne tjeralice s obzirom da ga je nizozemska policija tražila zbog pokušaja ubojstva. Kako je 2013. godine pisao portal Fight Site, tom je prilikom u riječkom zatvoru proveo otprilike mjesec dana, a to je očito nešto što mu je obilježilo život, pa je u sjećanje na te dane odlučio na lijevo rame staviti tetovažu.

Ako malo bolje pogledate Melvinove fotografije, vidjet ćete da mu je tetovirano “Soba 29 – Via Roma nikad doma”, a to je na Kvarneru žargonski termin za boravak u riječkom zatvoru. No, da bi priča bila još zanimljivija, Manhoef je navodno tom prilikom ćeliju dijelio s Mirkom Norcem.