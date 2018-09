OVAJ HRVAT ENORMNE SNAGE OSTVARIO JE SJAJAN REZULTAT ZA NAŠ SPORT: No, iza ovog uspjeha stoji priča tako tipična za Hrvatsku

Vlahovića su organizatori direktno pozvali da dođe na prvenstvo bez ikakve logistike ili financija

Na protekle nedjelje održanom Svjetskom prvenstvu u “street workoutu” ili originalno na “Street Workout Power and Strenght World Championshipu” u Rigi, hrvatski predstavnik, novinar Marin Vlahović, osvojio je 14. mjesto.

Prvi je put netko iz Hrvatske nastupio na SP-u u ‘street workoutu’

Prvi je to put da je netko iz Hrvatske nastupio na tom natjecanju, koje se odvijalo pod najjačom svjetskom organizacijom u “street workoutu” i na kojem su nastupili samo najbolji predstavnici ovog sporta koji diljem svijeta ima sve više poklonika, pogotovo među rekreativcima. Doslovno milijuni ljudi diljem svijeta bave se, što natjecateljski, što rekreativno, “street workoutom”.

To je jako dobar rezultat, ako se uzme u obzir da je prošlogodišnji pobjednik, svjetski prvak prošle godine Čeh Matiš Marek, bio je 17. na natjecanju, što pokazuje i dokazuje da je konkurencija bila jaka. No, niti jedan hrvatski medij, barem ne oni vodeći, nije niti slova prenio niti napisao o ovom događaju, Vlahovićevom rezultatu, osim specijaliziranih portala za borilačke sportove Fight Sitea i Profightstorea.

Vlahovića organizatori direktno pozvali da dođe na prvenstvo bez ikakve logistike i financija

Također, iza ovog uspjeha postoji i priča tako tipična za hrvatske prilike i sportove u Hrvatskoj koji ne spadaju u rang onih najpopularnijih, tj najpraćenijih. Naime, u nedostatku krovne hrvatske “street workout” organizacije, Vlahovića su organizatori direktno pozvali da dođe na prvenstvo bez ikakve logistike ili financija koje su potrebne za nastup na tako jakom natjecanju, kao i uspješnije bavljenje ovim sportom koji gaji popularnost . Nažalost, za pune pripreme ovaj put nije bilo vremena, a Vlahović se tek na licu mjesta prvi put susreo s točnim pravilima i propozicijama.

Bitno za istaknuti da je Vlahović imao privatne sponzore, pomogli su mu i prijatelji u pripremama i troškovima puta, smještaja i nastupa, ali nije imao pomoć na razini države, odnosno Saveza.

U kratkom razgovoru za Net.hr, ovaj nekoć poznati hrvatski MMA borac, dugogodišnji “powelifter” i “street workout” ambasador, kazao je da je dosta bodova izgubio na nekordinaciji sa sucima…

Ravnopravan sa onim najboljima

“Tu sam ‘spušio’ sigurno 30, 40 bodova. Problem je u tome što sam na natjecanju bio sam, bez pratnje i logistike, dok su drugi natjecatelji došli sa svojim timovima. Drugi su im pomagali, pazili na neke detalje. Makar sam se s njima ravnopravno nosio i vjerujem da ću sljedeće godine, sad kad znam kako to izgleda i kad znam kako se izvode neke vježbe poput čučnja s pojasom koji nikad nisam radio, do same medalje. Jer, po nekim pokazateljima, svi smo tu negdje”, rekao nam je Marin Vlahović i dodao:

“Treba sad malo uprijeti i koncetrirat se na pravila, proučit to i osmislit strategiju”.