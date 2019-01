OTOČKI NOVINARI PIŠU O BOKSAČKOM SPEKTAKLU: Vladimir Kličko mogao bi se uskoro vratiti u ring protiv jednog od najvećih imena

Čini se kako bi se jedan od najboljih boksača svih vremena mogao vratiti u ring

Britanski mediji danas su se raspisali o vijesti koja bi, ako se potvrdi točnom, mogla biti prava bomba. Naime, govori se o tome kako Anthony Joshua ipak neće nastupiti u travnju na Wembleyu, nego da bi njegovo mjesto trebao zauzeti Vladimir Kličko. Ukrajinac bi se trebao vratiti i boriti protiv Dilliana Whytea.

Ugledni Sun prvi je izašao s vijesti kako je Anthony Joshua donio odluku o odlasku u Ameriku te da to misli napraviti odmah. Time bi propao njegov meč 13. travnja, što je datum za koji je već rezervirao Wembley Stadion. Budući da do Deontaya Wildera ili Tysona Furya vjerojatno neće doći, Joshua ozbiljno razmišlja o probitku na američko tržište. Tome vjerojatno pridonosi činjenica da bi mu za protivnika na Wembleyu ostao Dillian Whyte, a to se ne čini kao meč koji Joshua želi, posebno jer je Whytea već jednom ranije savladao.

Razmatraju ga kao opciju

Kako je stadion rezerviran i nešto se tada svakako mora odraditi (u suprotnom Matchroom boxing treba platiti penale), promotor Eddie Hearn je već krenuo gledati prema drugim opcijama. Stupio je u kontakt s Vladimirom Kličkom, s kojim je ostao u jako dobrim odnosima nakon meča Ukrajinca i Joshue te mu je, kako britanski novinari prenose, ponudio povratak na najčuvenijem europskom stadionu, piše Fightsite.

Joshua bi, prema istim informacijama, svoj prvi američki meč trebao odraditi protiv Jarrella Millera, čime bi tamo pokušao prezentirati svoje vještine te stvoriti dobru podlogu za budući “supermeč” protiv Wildera ili Furya. S druge strane, već neko vrijeme dolaze informacije kako Kličku nedostaje boks, da je konstantno u punom treningu te da bi se u slučaju prave ponude svakako vratio.

Ovo je za sada tek informacije koju je, popraćenu vlastitim razmišljanjem, prenio elitni britanski novinar Steve Bunce. No, gledajući da se našla u nekoliko elitnih medija, kao i na BBC televiziji, nikako ju ne smijemo zanemariti.