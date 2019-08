OTKRIVENO ZAŠTO JE MCGREGOR UDARIO STARCA: Razlog dokazuje da je Irac zaista potpuni luđak

Bivši prvak otišao je sa svojim društvom u kafić i počeo častiti viskijem sve na šanku.

Otkako je postao vlasnikom pojasa u dvama kategorijama pri UFC-u, irski MMA borac, Conor McGregor kao da je u potpunosti prolupao, a stvari su drastično eskalirale nakon što je izgubio meč od Khabiba lani. Osim što provocira koga stigne, počeo je i mlatiti nedužne ljude. Pojavila se tako snimka na kojoj se vidi kako Conor iz čista mira udara starijeg čovjeka u jednom kafiću.

Bivši prvak otišao je sa svojim društvom u kafić i počeo častiti viskijem sve na šanku, a jedan muškarac dva puta je odbio McGregorovo piće i ovaj se upustio u raspravu s njim. Eksplozivni Irac ne zna raspravu završiti riječima, pa je bez imalo suzdržavanja pogodio šakom u glavu starijeg gosta.

Old man gets punched by a drunk Conor McGregor😧 pic.twitter.com/WjFPQzIM1d — Ross McCulloch (@Rossmac212) August 15, 2019

Irska policija je potvrdila da se napad dogodio, a javio se i predsjednik UFC-a Dana White.

“To se dogodilo u travnju i znao sam da se dogodilo, ali tek sad je stigao video. Poprilično je loše. Poprilično je sigurno da je to on. Navodno se sve dogodilo u pubu u Irskoj i radilo se o svađi zbog viskija. Conor sada ima viski i to je bila svađa oko viskija. Conor je udario muškarca ljevicom. Ne znam kontekst. Ne znam cijelu priču, ali udario je čovjeka, starijeg čovjeka, u lice”, rekao je White.