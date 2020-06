OPASNOST KOJE MOŽDA NITI SAM MIKE TYSON NIJE SVJESTAN: Slavni boksač tvrdi – ‘On bi mogao umrijeti u ringu’

Neki su primijetili da bi ovaj meč mogao biti itekako opasan za Mikea Tysona

Legendarni boksač Mike Tyson odlučio se u 54. godini života vratiti svojoj najvećoj ljubavi, boksu i iz dana u dan je u sve boljoj formi. Najavio je kako će boksati samo egzibicijski, na nekoliko rundi te da je spreman na više takvih borbi.

Pričalo se da će u ring sa svojim najvećim rivalom Evanderom Hollyfieldom, pa onda i sa Shannonom Briggsom te MMA borcem Titom Ortizom, ali najviše je pažnje privukla najava da će boksati protiv ponajboljeg teškaša današnjice Tysona Furyja.

Tyson bi mogao umrijeti

Fury je 20 godina mlađi, u top-formi je, nikad bolje nije boksao i nikada nije bio opasniji. Tyson je rekao da nema ništa protiv meča s Furyjem, a niti Britancu ta opcija nije mrska. No, neki su primijetili da bi ovaj meč mogao biti itekako opasan za Mikea Tysona.

Jedan od najboljih teškaša Dillian Whyte rekao je da bi Tyson mogao gadno nastradati protiv Furyja.

“To je blesava stvar. Mike Tyson bi mogao umrijeti u ringu. Govori se o borbi 31-godišnjaka i 53-godišnjaka, a po meni to je nešto što nema smisla i ne bi trebalo ohrabrivati na tu temu”, rekao je slavni boksač za Talk Sport.

Što želi postići?

“Šta bi se dogodilo ako bi Mike umro u ringu? Već smo bacili mnogo blata na ovaj sport, više nam ne treba. U redu je gledati kada neko odradi nekoliko minuta na Instagramu, ali povratak i borba od 12 rundi… E to je malo drugačije. U toj dobi um vam govori jedno, a tijelo drugo. Vi ste legenda, živa legenda i neka tako ostane”, rekao je Whyte.

Kaže kako ne zna što ga tjera da ide u ring, ali vjeruje da to nije ispravno. “Ne znamo kako Tayson živi, što je sve radio u prošlosti i što radi danas. Možda samo želi testirati sebe… Ali postoji puno drugih, lakših, načina od povratka i borbe s mladim ljudima koji su puni snage i fizički maksimalno spremni. Moglo bi to imati veliku cijenu i to je moja najveća sumnja”, zaključio je boksač.