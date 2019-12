ONO ŠTO SADA SLIJEDI UZDRMAT ĆE BOKSAČKI SVIJET: Evo tko je sljedeći, vjerojatni, protivnik Joshue. Ne, nije Ruiz…

Cijeli svijet bi volio vidjeti kako bi završila ova stvar između Ruiza i Joshue, ali…

Britanski boksač Anthony Joshua vratio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po verzijama IBF, WBO, WBA i IBO detroniziravši u Saudijskoj Arabiji prvaka Amerikanca Andyja Ruiza na bodove, jednoglasnom odlukom sudaca.

Ruiz je u lipnju ove godine u New Yorku nanio jedini poraz Joshui i napravio jedno od najvećih senzacija u povijesti boksa. No, revanš nije ponudio spektakl poput tog meča, koji je obilovao preokretima, već je u Rijadu dvoboj otišao do maksimalnih 12 rundi.

Joshua je tijekom cijele borbe imao kontrolu, skupljavši bodove kod sudaca i državši na distanci Ruiza, koji je ozbiljnije zaprijetio Britancu samo u osmoj rundi. Sva tri suca su uvjerljivom razlikom u bodovima ocijenili da je Joshua bio bolji.

Gladan i ponizan

Nakon meča Joshua je kratko komentirao što se sve događalo u ringu.

“Zahvaljujem bogu, bis milah, prvi put je bilo toliko lijepo da sam morao to napraviti drugi put. Čovjek kao ja nema isprike. Ovo je boks, ispravio sam se i došao jači, poštujem Andyja koji je pokazao da je majstor ove slatke znanosti. Ostat ću gladan i ponizan u ovoj pobjedi. Hvala svim mojim navijačima te promotorima i menadžerima, mogao bih ih nabrajati do jutra”, rekao je Joshua, no zatim je izustio nešto podosta važno.

“Sve je u pripremi. Karijera se gradi na iskustvu, nema pobjeda i poraza, sve je iskustvo. Napravit ćemo to ponovno, dosad je bilo dobro. Borit ćemo se i treći put”, kazao je Joshua, ali zanimljivo je kako bi se ta treća borba mogla dogoditi tek u nekoj dalekoj budućnosti.

Ruiz želi borbu, ali ne može

Ruiz je također krenuo zazivati treću borbu… “U trećoj borbi bit ću u j*beno najboljoj formi svog života. Bolje ću se spremiti. Nema isprika. Previše sam ga lovio po ringu, osjećao sam da ne mogu ispuniti ono što sam zacrtao”, rekao je nakon borbe Ruiz i izrazio želju za trećom borbom.

E sada se gotovo cijeli svijet pita – tko je sljedeći? Ono što se već može naslutiti jest da treća borba ove dvojice neće tako skoro doći na red.

Mislilo se kako Joshui sada vjerojatno slijedi borba protiv boljeg iz ogleda Deontaya Wildera i Tysona Furyja, jer taj se meč već puno predugo odlaže. No, postoji i pozadinska priča koja praktički, za sada, blokira tu superborbu i priliku za ujedinjenje čak pet titula jer Joshua, Wilder i Fury imaju ugovore s različitim agencijama i vlasnicima prava na prijenose. Joshua je vezan uz Matchroom Boxing i DAZN, Wilder uz PBC i Showtime, a Fury uz Top Rank i ESPN. I sve dok nekome od nijh ne istekne ugovor superborbu će biti teško organizirati.

Sljedeći sigurno Usik

Međutim, iako bi najbolje bilo ovu priču završiti trećom borbom Meksikanca i Amerikanca, WBO je ovaj put stao na put trilogiji Joshua-Ruiz jer u prvi plan gura meč s Oleksandrom Usikom i to već u sljedećih 180 dana, tako da vremena za Ruiza neće biti.

Ako ne prođe ovo s Usikom, u priču upada IBF koji želi meč s Bugarom, Kubratom Pulevom. Pulev je dobar borac ima samo jedan poraz u karijeri, ali činjenica je da nije dovoljno atraktivan široj publici pa se lako može dogoditi da Joshua preda taj pojas bez meča.

Dakle, iako bi cijeli svijet volio vidjeti kako bi završila ova stvar između Ruiza i Joshue, Britanac će vrlo vjerojatno u ring s Usikom, koji je nadolazeća velika zvijezda boksa. Tek su mu 32 godine, a nije upisao niti jedan poraz u 17 mečeva, dok ih je 13 završio nokautom. Usik je cruiser kategorij i tamo ima WBA, WBC, IBF i WBO pojaseve. No, tek se prebacio u teškaše, ali odmah na startu porazio je Chaza Witherspoona i kako se čini ne bi trebao dugo čekati na meč s Joshuom. A to je borba koja bi mogla prodrmati boksački svijet jer riječ je o dvojici ponajboljih boraca današnjice.